Ministeri vapauttaisi ulkomaisten työntekijöiden tuloa Suomeen

Sisäministeri Kai Mykkäsen mielestä tarveharkinnasta pitäisi luopua.

Kysymys ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta on jakanut mielipiteitä jo pitkään. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mielestä tarveharkinnasta olisi luovuttava.

Mykkänen avaa tarveharkinnan ongelmaa esimerkillä. Turvapaikanhakija voi käydä töissä ilman työperäistä oleskelulupaa oltuaan Suomessa kolme kuukautta. Jos turvapaikkaa ei myönnetä ja henkilö hakee työperäistä oleskelulupaa, osuu tarveharkinta päälle tässä vaiheessa.

– Tämä aiheuttaa osaltaan sellaisia vaikeasti oikeustajuun meneviä kysymyksiä. Ihminen on jo työllistynyt täällä. Työsuhde on olemassa ja välttämättä kukaan toinen henkilö ei voi häntä edes korvata vaan se luottamus perustuu nimenomaan tähän henkilöön, mutta sitten koska meillä on tarveharkinta, hänet pitääkin sitten irtisanoa ja lähettää pois, Mykkänen totesi medialle Merihaan väestönsuojassa keskiviikkona.

Suomessa on hänen mukaansa pitkään maassa olleita turvapaikanhakijoita, joiden kohdalla kansainvälisen suojelun edellytykset eivät täyty, mutta joista moni on kuitenkin työelämässä.

Tarkkoja lukuja ei ole. Mykkänen arvioi, että kyse on kuitenkin ainakin useista sadoista turvapaikanhakijoista. Hän huomauttaa, että myös esimerkiksi kielivaatimukset vaikeuttavat työllistymistä monien kohdalla.

Tarveharkinnasta puhuttiin hallituksen kehysriihessäkin. Asiaan ei kuitenkaan Mykkäsen mukaan saatu ratkaisua.

Aitoa maahanmuuttoa

Toinen työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä tapetille usein nouseva kysymys liittyy tulorajoihin.

Kriitikoiden mukaan ne ovat liian korkeita. Asia on herättänyt keskustelua etenkin perheenyhdistämisen kohdalla. Tällä hetkellä toimeentulovaatimus on esimerkiksi nelihenkisen perheen kohdalla 2 600 euroa kuukaudessa nettona. Arvioon otetaan kuitenkin huomioon myös maksettavat sosiaalietuudet. Maahanmuuttoviraston mukaan ansiotyöhön perustuvaa oleskelulupaa hakevan on saatava vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työehtosopimusta ei ole, on bruttopalkkan oltava vuonna 2018 vähintään 1 189 euroa kuukaudessa.

Sisäministeri Kai Mykkäsen mielestä tulorajat eivät ole liian korkeita.

– Meillä on aina väärinkäytön riski, mitä työperäisiin oleskelulupiin tulee, hän sanoo Verkkouutisille.

Mykkänen mainitsee esimerkkinä järjestetyt työsuhteet, joiden ainoa tarkoitus on saada hakijalle oleskelulupa.

– Sen takia meillä täytyy olla suhteellisen selvät kriteerit siihen, että tällaisen työsuhteen järjestämiseen on myöskin riittävä kynnys. Maahanmuuton täytyy olla aitoa. Silloin pystytään ylläpitämään myöskin se hyväksyttävyys Suomessa, että työperäinen maahanmuutto on hyvä asia.