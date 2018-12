”Keltaliivit levittävät valheellista tietoa”

Ranskan digiministeri sai tarpeekseen keltaliivien mielenosoituksista.

Talous- ja valtiovarainministerin valtiosihteeri ja Ranskan digiasioiden ministeri Mounir Mahjoubi syyttää Ranskan keltaliivejä demokratian vaarantamisesta ja valheellisen tiedon levittämisestä. Mahjoubi kertoo asiasta radiokanava France Interin haastattelussa.

En Marche! -puolueen ministeri pitää epäoikeudenmukaisena, että protestiliike kapinoi maan hallintoa vastaan virheellisin tiedoin.

– Valheet ovat herkullisia, ne sopivat heille paremmin kuin totuus. Totuus, sehän on ihan kauheaa. Ja yksinkertaisesti vain siksi, että se on väärin. Kyllä, ne miehet ja naiset, jotka ovat vastuussa historiamme suurimmasta draamasta, he eivät ole osa mitään salaista yhteiskuntaa, Mahjoubi tilittää.

– Salaliittoteorioissa vaarallista on se, että se estää vilpittömät mielenosoitukset. Jos uskotaan, että on riittävää vain löytää syylliset ja tappaa heidät, ei osoiteta mieltä oikein. Koska syyllisiä ei ole olemassa, vaan niitä olemme me kaikki. Se on järjestelmä, jonka on muututtava ja sitä vastaan olisi osoitettava mieltä, ei meitä, Mahjoubi jatkaa.

Haastattelun jälkeen Mahjoubi jatkoi tilitystä keltaliivestä Twitterissä.

– Keltaliivit osoittavat mieltään ennennäkemättömällä tavalla. On monia oikeutettuja huolenaiheita, mutta myös väärennettyjä uutisia, ”fake news” ja salaliittoteorioita. Sosiaalisia voimia on käytettävä siten, että myös kuunnellaan ja vastataan muille, hän kirjoitti.

Avec le mouvement des gillets jaunes, les Français s’expriment de manière inédite. Beaucoup de préoccupations légitimes mais aussi des fake news et théories du complot. Les réseaux sociaux doivent être utilisés pour écouter, pour répondre, pour informer.pic.twitter.com/vtP232yAJA — Mounir Mahjoubi (@mounir) December 24, 2018