Ministeri vakuuttaa: Sote saadaan maaliin, julkinen palvelu säilyy

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) vakuuttaa, että sote-lait saadaan valmiiksi ja maakuntavaalit pidetään tämän vuoden lopulla.

Pirkko Mattila sanoo videollaan, etteivät isotkaan yksityiset ota missään vaiheessa keskeistä roolia sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Eivät yksityiset jyllää, kun siellä on vahva julkinen järjestäjä: maakunta, kunta tai valtio takana. Meillä täytyy olla sellainen laki, joka turvaa sen, että julkinen on vahva isäntä, yksityinen on renki. Täytyy ottaa huomioon, mitä perustuslaissa sanotaan myös peruspalveluiden turvaamisesta ja saatavuudesta, hän korostaa.

Mattila vakuuttaa, että sinisten vahva tahto säilyttää pohjoismainen hyvinvointivaltio on ja pysyy pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

– Meillä tulee säilymään vahva julkinen terveydenhuolto, jota maakunta johtaa. Siitä olemme hallituksessa yhtä mieltä.