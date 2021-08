Ministeri vaatii uhanalaisten vesilintujen metsästyksen lopettamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Krista Mikkonen vaatii maa- ja metsätalousministeriötä rauhoittamaan kaikki uhanalaiset riistavesilinnut.

Käynnissä olevalla sorsastuskaudella on sallittua metsästää useita uhanalaisia vesilintuja, kuten haapanoita, tukkasotkia ja nokikanoja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) toteaa blogissaan.

Uhanalaisiin lajeihin kuuluu iso joukko vesilintuja kuten haapana, jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka ja nokikana, joiden metsästys on sallittua. Suomen uhanalaisista riistavesilinnuista vain punasotka on rauhoitettu kokonaan metsästyksen ulkopuolelle maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

– Aiheellista ihmetystä on herättänyt, miten on mahdollista, että myös uhanalaisia vesilintujen saa metsästää. Maa- ja metsätalousministeriön tulisi viipymättä rauhoittaa loputkin uhanalaiset vesilinnut metsästykseltä, kunnes niiden kannat on saatu elpymään, Mikkonen vaatii.

– Sallimalla uhanalaisten lajien pyynnin annamme metsästyksen harrastajille virheellisen vaikutelman siitä, että niiden metsästys on ekologisesti kestävää – sitä se ei ole, Mikkonen sanoo.

Vesilinnuston tilaa on pyritty parantamaan kuluvalla hallituskaudella historiallisen korkealle nostetun luonnonsuojelun rahoituksen avulla. Rahoitusta on osoitettu esimerkiksi laajoihin kunnostuksiin lintuvesillä ja -kosteikoilla. Jos samanaikaisesti uhanalaisten vesilintujen metsästys sallitaan, heikennetään Mikkosen mukaan mittavien suojelutoimien vaikutuksia ja hukataan yhteisiä resursseja.

– Luonnon monimuotoisuus hupenee nopeasti niin meillä kuin maailmalla. On kestämätöntä, että samanaikaisesti kun teemme työtä taantuneiden kantojen elpymiseksi, samojen lajien kantaa pienennetään metsästämällä. On hyvä, että moni metsästäjä toimii itse vastuullisesti ja pidättäytyy uhanalaisten sorsalintujen metsästämisestä. Vastuuta ei kuitenkaan voi sälyttää yksittäisten metsästäjien harteille, vaan tarvitaan ministeriötason päätöksiä, Mikkonen kirjoittaa.