Ministeri vaatii tutkimusta: Ranskan rannikolla 100000 kuollutta kalaa

Ranskan meriministeri Annick Girardin vaatii maan kansallista kalastuksenvalvontaelintä aloittamaan tutkinnan sen jälkeen, kun yli 100 000 kuollutta kalaa pääsi kalastusaluksilta mereen Biskajanlahdella. Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen CNN.

– Ranska tukee kestävää kalastusta ja tässä tapauksessa se ei näy. Jos sääntöjä on rikottu, rangaistuksia asetetaan asiasta vastuussa olevalle laivanvarustamolle, kun se on tunnistettu, Girardin kirjoittaa verkkopalvelu Twitterissä.

Alueella toimii tällä hetkellä neljä eri kalastusalusta, joista yksi on hollantilainen Margiris, maailman toiseksi suurin troolari. Marirgisin omistajaa edustava Pelagic Freeze-Trawler Association (PFA) julkaisi perjantaina tiedotteen, jossa se kertoo ymmärtävänsä tuntemuksia, joita tällaiset kuvat voivat herättää.

– Me tahdomme selventää, että mustakitaturskaa vapautui vahingossa mereen Marirgisista kalaverkkoon tulleen repeämän vuoksi. Tämänkaltainen vahinko on harvinainen ja se johtui odottamattoman suuresta kalamäärästä, tiedotteessa kerrotaan.

PFA kertoo kirjanneensa tapauksen yksityiskohdat lokikirjaansa ja raportoineensa asiasta Liettuaan, mihin Mirirgis on rekisteröity.

Euroopan Unionin ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaava komissaari Virginijus Sinkevičiuksen mukaan EU:n komissio aikoo selvittää asiaa yhteistyössä Ranskan ja Liettuan kanssa.

– Aiomme tiedustella asiasta kalastusalueen ja laivan rekisteröintimaan viranomaisilta, jotta saamme kattavasti tietoa ja todisteita asiasta, Sinkevičius kirjoittaa Twitterissä.

Unfortunate incident in Bay of Biscay resulting in massive discards of fish.@EU_Commission reacts immediately.

We are launching an inquiry to national authorities of the fishing area & presumed flag state of the vessel, to get exhaustive information & evidence about the case.

— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) February 3, 2022