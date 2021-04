Ministeri suuttui vääristelystä – ”rumasti tulevien sukupolvien piikkiin”

Kokoomusedustajien mielestä Jussi Saramon videoleike on puistattava.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt alla näkyvä videoleike opetusministeri Jussi Saramon (vas.) haastattelusta Ylen Ykkösaamussa. Siinä Saramolta kysytään, milloin on julkisen talouden tasapainotuksen aika.

– Hallitus on sitoutunut siihen, että se tapahtuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, Jussi Saramo vastaa Ykkösaamussa.

Hänelle huomautetaan, ettei nykyinen hallitus silloin enää ole vallassa.

– Eii, kyllä, mutta totta kai pitää aina niinkuin vastuullisesti katsoa eteenpäin, Saramo jatkaa iloisesti.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kommentoi toteamalla, että ”jotkin haastattelut muodostavat oman parodiansa”.

– Hallitus on ryhdikkäästi sitoutunut siihen, että jokin seuraava hallitus tasapainottaa julkistalouden, Juhana Vartiainen ihmettelee.

Kokoomuksen Sari Sarkomaan mielestä puheenvuoro ”kertoo puistattavalla tavalla vasemmistovihreän hallituksen käsityksen vastuusta”.

– Eletään rumasti tulevien sukupolvien piikkiin. Toimet lykätään surutta tuleville hallituksille. Tallainen politiikka on hyvinvointiyhteiskunnan pahin uhka, Sarkomaa twiittaa.

Opetusministeri Jussi Saramo on kommentoinut Sari Sarkomaalle takaisin.

– Minusta on puistattavaa että jopa kokoomuksen kansanedustaja lähtee jakamaan tällaista kesken lauseen katkaistua pätkää ja tällaisella saatteella, Jussi Saramo twiittaa.

– Some on tietysti täynnä vääristelyä, mutta että uskottavinakin esiintyvät tahot vajoavat näin alas ei kyllä kerro hyvää tilanteesta, hän jatkaa.

Saramon kesken katkaistuksi sanoma kohta Ylen Ykkösaamun haastattelussa (3:50) jatkui ”…että se ura on sellainen, että se on realistisesti toteutettavissa ja siinä on järkeä. Nythän kukaan ei voinut – silloin kun nämä tavoitteetkin on tehty – arvata, että tulee tällainen valtava maailmanlaajuinen globaali pandemia”.

