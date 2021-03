Ministeri rokotehankinnoista: Tutkimme uusia mahdollisuuksia

Krista Kiurun mukaan ’ katsomme, mitä me voimme tehdä’.

Eduskunnan kyselytunnilla kristillisdemokraattien Päivi Räsänen kysyi, miksi nyt ei toimita ripeämmin, jotta suomalaiset saataisiin rokotettua nopeammassa tahdissa. Räsäsen mukaan tahti on ollut tuskastuttavan hidasta.

Päivi Räsänen totesi usean Euroopan unionin maan turhautuneen EU:n kykyyn hoitaa koronarokotetoimituksia ripeästi ja riittävästi. Maat ovat lähteneet hakemaan apua EU:n ulkopuolelta.

– Tietojen mukaan Suomi ei ole käymässä neuvotteluja kahdenvälisestä yhteistyöstä EU-alueen ulkopuolisen maan kanssa eikä pyri hakemaan, hankkimaan rokotteita EU:n ulkopuolelta. Estettä kuitenkaan yhteistyöhön muiden valtioiden tai tahojen kanssa ei olisi muutoin kuin että tässä yhteishankintamekanismissa olevien rokotevalmistajien kanssa ei voi käydä kahdenvälisiä neuvotteluja, ja komission tiedottajakin on sanonut, että jäsenmaat saavat tehdä omia rokotesopimuksiaan vapaasti niin halutessaan, Päivi Räsänen sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi jokaisen varmasti miettivän joka päivä, milloin tämä kriisi päättyy.

– Että me saamme Suomen osalta väestöpohjalle sellaisen suojan, että kriisi ei enää vaadi näin raskaita toimia, joiden piirissä me joka päivä olemme. Tältä osin Suomi pienenä maana, lastuna laineilla, on joutunut turvautumaan myös EU-apuun siinä, että näitä rokotteita hankitaan yhdessä, Krista Kiuru sanoi.

– Tältä osin hankaluus on ollut näiden rokotteiden hankkimisessa se, että me emme ole saaneet sitä määrää rokotteita, mitä Suomi on tilannut, ja tältä osin sama ongelma on myös kaikilla muilla mailla. Siltä osin Suomessa ei ole vitkasteltu näissä rokotteissa.

Kiurun mukaan maahan saadut rokotteet ”me olemme saaneet heti jakoon”.

– Suomen osuus rokotetuista Euroopan mittakaavassa vertailtuna on kuitenkin mielestäni vielä sellainen, että siitä voidaan olla tyytyväisiä.- Mitä tulee uusiin mahdollisuuksiin, tälläkin hetkellä me tutkimme juuri näitä uusia mahdollisuuksia ja katsomme, mitä me voimme tehdä.

– Tärkeintä on se, kuinka paljon rokotteita kesäkuun loppuun mennessä Suomessa on, ja siihen ei niin nopealla toimituksella tuolta maailmalta tuosta vain kuka tahansa pysty, Kiuru päätti.