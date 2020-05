Ministeri myönsi: Meillä ei ole kohta enää mitä antaa

Katri Kulmunin mukaan ravintoloiden ohella ’moni muukin on ongelmissa’.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vastasi eduskunnalle lisäbudjettikeskustelussa, jossa käsiteltiin paljon myös ravintoloiden tukemista koronakriisissä.

Katri Kulmuni aloitti toteamalla, että lainsäädäntömme ei ole ollut niin joustava kuin sen olisi pitänyt olla.

– Siitä seuraa esimerkiksi se, että ravintolat eivät voi olla vain osittain auki, jossakin auki ja jossakin kiinni, vaan meillä on sellainen lainsäädäntö, että ne ovat kaikkialla auki tai kaikkialla kiinni, Katri Kulmuni sanoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz ihmetteli välihuudollaan, että ”no tuo ei ole totta”.

– Me voimme alueellisesti laittaa ne jossakin kiinni tai auki, mutta se, että me saamme osittain vaikka kahvilat auki, ruokaravintolat auki, terassit auki, vaatii lainsäädäntöä, ja sitä hallitus käsittelee huomenna, Kulmuni jatkoi.

Valtiovarainministerin mukaan ravintolat ovat menettäneet elinkeinovapauttaan aivan suoraan eduskunnan päätöksellä, mutta ”moni muukin on ongelmissa”.

Hän toivoikin siksi yleistukea aikaiseksi, jotta ”pystyttäisiin vieläkin estämään sitä, ettei konkurssiaaltoa tähän maahan tule”.

– Samalla lailla ovat ihmiset loppuneet monista firmoista.

Lisätalousarvion takuuosio tuodaan Kulmunin mukaan eduskunnalle Finnairin auttamiseksi ja samalla tuodaan ravintolatuki, ”mutta oikeastaan lähes samansuuruinen summa on niitä takuita, missä me olemme mukana eurooppalaisella tasolla”.

– Mutta kyllä se on niin, että ne edelliset sukupolvet ovat tässä talossa päättäneet sen verran suurista takuista ja vastuista, että meillä ei ole kohta enää, mitä antaa. Nimittäin meillä on kaikista EU:n jäsenmaista kaikista korkeimmat vastuut, joten siksi on tärkeää, että me teemme senkaltaista ylisukupolvista politiikkaa, että myös tulevat päättäjät ja tulevat suomalaiset selviävät niiden kanssa, Kulmuni totesi.

– Nimittäin meidän pöydälle on tullut sellaiset rätingit, että meidän puolestamme ovat jo edelliset niitä asioita päättäneet.

Kulmuni kommentoi välihuutojen esittäjille, että on tärkeää olla myös eurooppalaisella tasolla yhteistyössä, koska on ”kaikkien etu, että euroalue säilyy vakaana — ja siihen ovat olleet perussuomalaisetkin hallituksessa ollessaan sitoutuneita”.

– Ette te ole esittäneet EVM:n lakkauttamista tai eurosta lähtemistä, aina te olette kiltisti hallituksessa eurooppalaista yhteistyötä eteenpäin vieneet, koska kyllä on niin, että Suomikin saattaa joskus tarvita apua.

– Suomikin saattaa tarvita apua, ja siksi meidänkin on syytä yhteistyötä tehdä — tai ne suomalaiset firmat, jotka ovat pystyneet käyttämään Euroopan investointipankin rahoitusta miljardeja: lähes 17 miljardia on Suomi sieltä pystynyt saamaan, vuosittain parin miljardin molemmin puolin viime aikoina, Kulmuni lausui PS:n kansanedustajille.

Suuri rokoteasia

Kokoomuksen Ville Kaunisto sanoi lisäbudjetissa olevan ”todella merkittävää, että olemme tiukasti mukana koronavirusrokotteen kehittämisessä”.

– Me emme ratkaise tätä ongelmaa yksin, mutta panostukset Suomen Akatemialle covid-19-rokote‑ ja ‑lääkekehitystutkimuksen tukemiseen ovat pieniä askelia, jotka voivat tuoda suuria lopputuloksia jopa koko maailmalle, Ville Kaunisto sanoi.

Kauniston mukaan eduskunnan vaatima ravintoloiden tukipaketti oli ”jo useamman viikon häveyksissä”.

– Nyt se on tullut, mutta se ei ole riittävä eikä se kohtele kaikkia toimijoita tasapuolisesti, ja siinä on täysin epäoikeudenmukainen vertailujakso. Näyttää vahvasti siltä, että ravintola-alan pelastus on, että hallitus lopulta luovutti paketin tekemisen eduskunnalle. Ei hätää, kokoomus kyllä kantaa vastuun.

Kauniston mukaan hallituksen esittämä Euroopan unionin takausvastuiden kasvattaminen ei tarkoita, etteikö omasta edusta pitää pitää huolti.

– Euroopan unioni on historiallisen upea rauhanprojekti, joka on tuonut vaurautta ja hyvinvointia ympäri Euroopan. Tämä tosiasia ei kuitenkaan saa ajaa meitä tilanteeseen, jossa ainoa solidaarisuuden osoitus on tulonsiirrot ja takausten kasvattaminen, Ville Kaunisto totesi.

– Puolensa pitäminen ei tee meistä EU-vastaisia, eikä se, että vaadimme tiukat säännöt EU-maiden taloudenhoidossa, tee meistä yhtään vähempää joukkuepelaajia, vaan itse asiassa se pitkässä juoksussa vahvistaa EU-joukkuetta ja sen yhteisiä pelisääntöjä.