Ministeri lupaa nyt: Rokotteen hankinnassa teemme kaikkemme

Aino-Kaisa Pekosen mukaan Suomi on mukana niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin hankkeissa.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen totesi, että maskien tarpeen ennakoinnissa Suomi epäonnistui pahasti.

Hänen mukaansa tulevan koronarokotteen ja sen saatavuuden varmistamisessa ei ole varaa toistaa virheitä, joita tehtiin suojavarusteiden hankinnoissa.

Rokotteen valmistuessa siitä tulee hänen mukaansa syntymään globaali kilpailu kuten suojavarusteistakin. Anna-Kaisa Ikonen kysyi, mihin toimiin hallitus on tarttunut ennakoivasti ja saako hallitus varmistettua rokotteen riittävän saatavuuden Suomessa heti sen valmistuttua.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) vastasi seuraavasti:

– Turvallisen rokotteen saaminen keinoksi koronaviruksen vastaiseen taisteluun on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Hallitus tukee monin eri keinoin tällä hetkellä koronavirusrokotteen kehittämistä ja myöskin koronaan liittyvää tutkimustyötä sekä kansallisella että myöskin kansainvälisellä tasolla, Aino-Kaisa Pekonen sanoi.

Ministerin mukaan ”tällä hetkellä on useita, jopa satoja eri tutkimushankkeita rokotteiden osalta käynnissä. Yhtään rokotetta ei ole saatu vielä siihen viimeiseen tutkimusvaiheeseen, ja tämä vie oman aikansa”.

– Sen takia on erittäin tärkeää, että me olemme Suomena mukana niin niissä kansainvälisissä hankkeissa kuin kansallisissa hankkeissa.

– Tässä vaiheessa on hyvin vaikea vielä arvioida aikataulua, milloin rokotteita mahdollisesti olisi saatavilla, mutta me teemme kaikkemme, että olemme mukana silloin rokotetta hankkimassa Suomeen, kun se on mahdollista, jotta me voimme turvallisesti rokottaa väestön, Pekonen totesi.