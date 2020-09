Ministeri LM:lle: Valkoposkihanhi metsästettäväksi lajiksi

Valkoposkihanhia muuttaa Suomen kautta yli miljoona.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo Lännen Medialle ottavansa EU:n maatalousministereiden kokouksessa ensi kuussa esille valkoposkihanhen muuttamisen metsästettäväksi lajiksi. Tällä hetkellä lintu on luokiteltu EU:n lintudirektiivissä rauhoitetuksi lajiksi.

– Meidän on haettava kumppaneita niistä maista, jotka kärsivät samasta ongelmasta. Yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin ja Viron kanssa tarvitaan.

Leppä ei ennusta, miten EU:ssa hankkeeseen suhtaudutaan.

– Järjestelmä on jäykkä. Kun jokin laji on aikoinaan pantu suojeltavien listalle, se on varmasti ollut perusteltua. Mutta nyt lintukanta on kasvanut ja laji kestää varmasti metsästyksen, hän sanoo Lännen Medialle.

Jos hanke menee läpi, valkoposkihanhille määritellään metsästysaika muiden riistalintujen tapaan.

– Niin lintujen kuin muunkin riistan metsästys lähtee liikkeelle kestävästä metsästyksestä. Siksi vuosittain vaihtelemme metsästysaikoja, jotta kunkin lajin kanta kestää metsästyksen, Leppä sanoo.

Lintudirektiivin liitteiden muutoksessa avainasemassa ovat komission ympäristöpääosasto sekä jäsenmaiden ympäristöministerit. Lepän mielestä on tärkeää, että myös Suomen ympäristöministeriö edistää muutosta.