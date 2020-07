Ministeri LM:lle: On tosi karua, jos on katsottava, mitä leikataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hanna Kososen mukaan Veikkauksen tuottoihin syntyi noin 250 miljoonan euron vaje.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan syksyn budjettiriihessä päätetään järjestöjen toimintaan kohdistuvista leikkauksista.

– On tosi karua, jos on katsottava, mitä leikataan, Hanna Kosonen sanoo Lännen Median haastattelussa, jonka on julkaissut muun muassa Lapin Kansa.

– Se on suoraan järjestöjen toiminnasta pois.

Veikkauksen pelikoneet suljettiin maaliskuun alussa koronavirusepidemian vuoksi. Pelitulot ovat vähentyneet sulun myötä noin 250 miljoonaa euroa.

Hallitus lupasi keväällä korvata tälle vuodelle jo luvatun rahoituksen muualta budjetista, mutta tulevien vuosien osalta tilanteesta ei ole tehty päätöksiä.

Ministeri Hanna Kosonen luovuttaa tiede- ja kulttuuriministerin salkun elokuussa äitiyslomalta palaavalle Annika Saarikolle (kesk.). Kosonen jatkaa sen jälkeen rivikansanedustajana.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-aloja on tähän asti rahoitettu Veikkauksen tuotoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut vuosittain näille toimijoille yli 600 miljoonan euroa.