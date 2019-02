Ministeri: Läheistemme asioita ei pitäisi hoitaa huutokaupalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anne-Mari Virolaisen mukaan tuntuu unohtuneen, että jokainen ihminen on yksilö.

– Meillä kaikilla on varmasti kokemusta vanhustenhoidosta, niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. On onnistumisia ja epäonnistumisia. Olen aivan varma, että yhteinen tahtomme on, että vanhuksemme saavat aina tarvitsemansa hoidon ja hoivan, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) kirjoittaa Facebookissa.

Hän toteaa, että viime päivien keskusteluissa tuntuu unohtuneen, että jokainen ihminen on yksilö.

– Riittävä hoitajamäärä on laadukkaan ja inhimillisen hoidon kannalta tärkeää, mutta kansallisesti yhdellä luvulla määritelty hoitajamitoitus ei käsitykseni mukaan sovi mittariksi hyvälle hoidolle ja hoivalle. Myös välittömästi hoitotyöhön osallistuvan henkilöstön koulutus on huomioitava.

Virolaisen mukaan huomionarvoista on, että tutkimusten mukaan ei ole perusteltua asettaa ehdottomia rajoja sille, kuinka monta hoidettavaa yhtä hoitajaa kohden on.

– Kokoomus tahtoo, että lakiin kirjataan peruste sitovalle, yksilölliselle mitoitukselle, joka perustuu ihmisen hoivan tarpeeseen. Hoitajia vanhustenhoitoon tarvitaan lisää, hän kirjoittaa.

Virolainen muistuttaa, että kuusi kymmenestä ikäihmisestä asuu omassa kodissaan ollen kotihoidon palveluiden piirissä.

– Kovin toivon, että voisimme käsitellä vanhustenhoitoa kokonaisuutena ja etsiä ratkaisut yhdessä, on sitten kysymys kotihoidosta, omaishoidosta tai tehostetusta palveluasumisesta. Huutokaupalla ja kilpalaulannalla ei pitäisi läheistemme asioita hoitaa. Hallituksen on käynnistettävä työ, joka pohjustaa tulevia hallitusneuvotteluja ja vanhuspalvelulain uudistamista.