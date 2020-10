”Ministeri Krista Kiuru, verbaliikkannehan on tunnetusti tuuhea”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat kysyvät, miksi eduskunnalle ei kerrottu maskeista totuutta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) oli lukuisten kansanedustajien kysymysten kohteena eduskunnan budjettikeskustelussa perjantaina. Kiurun puheenvuoron jälkeenkin monelle edustajalle jäi hampaankoloon niin sanotusta maskigatesta.

– Niin, arvoisa ministeri Kiuru, teidän verbaliikkannehan on tunnetusti tuuhea, mutta pysytään nyt faktoissa, kokoomuksen Paula Risikko sanoi.

– Euroopan tautivirasto ja WHO suosittivat keväällä maskin käyttöä, samalla suomalaiset asiantuntijat suosittivat – tässä oli mukana myöskin infektiolääkäreitä – ja samalla he kumosivat STM:n selvityksen tuloksen. Eilen meille täällä kuitenkin sanottiin, ettei siksi annettu suositusta, koska meillä Suomessa ei ollut maskeja.

– Hyvä ministeri, ei siihen voi vedota. Olette hallitusohjelmassa peräänkuuluttaneet faktoihin perustuvaa päätöksentekoa. Miksi te ette kertonut totuutta eduskunnalle?, Risikko kysyi.

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan ”on hämmentävää, että ministereiltä ja nyt vielä hallituspuolueiden kansanedustajilta tulee viestiä, että ’ei katsota nyt taaksepäin’.”

– Kyse on nimenomaan siitä, voivatko kansalaiset ja eduskunta luottaa tähän kriisijohtamiseen, Antti Häkkänen sanoi.

– Kyse on siitä, että keväällä sanotaan, että terveydellisiä, lääketieteellisiä perusteita maskien suosittamiselle ei ole, ja nyt niitä on. Ja nyt pääministeri eilen sanoi, että keväällä niitä ei suositeltu sen takia, että niitä maskeja ei ylipäätään ollut — sillä annettiin myös viesti suomalaiselle yrityskentälle, että älkää tehkö niitä maskeja.

– Kuulkaa, nyt teidän kannattaa miettiä, millä te perustelette tätä. Siis maskeja ei suositettu keväällä, se on ihan selvä tapaus, ja nyt jos te vaihdatte perustelua kesken lennon, niin kriisijohtamiseen menee luottamus. Teidän kannattaa selvittää asia mahdollisimman nopeasti, Häkkänen suositteli.

Krista Kiuru vetosi pääluokan viimeisessä vastauksessaan siihen, miten maskeissa toimittiin 5.6.2020 WHO:n suosituksen jälkeen.

– Me arvioimme tätä maskikysymystä Suomessa ja totesimme, että Suomi oli jo suvantovaiheessa, nämä tartunnat olivat laskeneet, ja meillä suositukset ja rajoitukset tehdään epidemiologiseen tilanteeseen peilaten ja myös välttämättömyyteen peilaten, Krista Kiuru sanoi.

– Sen lisäksi, niin kuin tässä pääministeri ja niin kuin kollegaministeri ovat todenneet, näiden maskien saatavuus oli ollut koko kevään iso kysymys myös eduskunnalle. Meidän täytyy ymmärtää, että siinä suvantovaiheessa kesäkuumalla ihmiset eivät olisi tätä maskisuositusta todellisuudessa noudattaneet.

– Ja sekin pitää kestää, että järjen ääni on myös poliittisessa keskustelussa mukana. Me teemme asioita virkaesityksestä, me teemme asioita sen näytön perusteella, minkälaisia esityksiä meille tulee pöytään, Kiuru päätti.