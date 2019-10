Ministeri Krista Kiuru, miksi puhuitte ”muunneltua totuutta?”

Kesäkuussa hallituksesta luvattiin hoitajamitoituksesta ja henkilöstömitoituksesta päinvastoin kuin nyt.

Kokoomuksen Paula Risikko kysyi peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) eduskunnan kyselytunnilla vastauksesta, jonka Kiuru antoi Risikolle kesäkuussa samalla paikalla.

Risikko oli tuolloin kysynyt Kiurulta, onko tulossa henkilöstömitoitus vai hoitajamitoitus. Kiuru oli vastannut, että ”on tarkoitus nimenomaan tehdä hoitajamitoitus”.

Torstaina eli tänään 3.10.2019 ilmoitettiin, että tulossa on henkilöstömitoitus.

– Kun 27.6. kysyin teiltä, arvoisa ministeri, että kun siellä hallitusohjelmassa lukee henkilöstömitoitus, ja te lupasitte hoitajamitoituksen – kummasta on kysymys? Voiko teihin luottaa, että se on hoitajamitoitus? Ja te vastasitte, arvoisa ministeri Kiuru: ”On tarkoitus tehdä nimenomaan hoitajamitoitus”, Paula Risikko sanoi nyt kyselytunnilla.

– Sanoitte vielä lisäksi, että katsotte nyt peiliin: hoitajamitoitus.

– Nyt kun on kuultu tämä, keitä siihen lasketaan, niin eihän se ole mikään hoitajamitoitus. (Salista: Oho! Oho.) Voi voi. Kysymys kuuluu: miksi te puhuitte muunneltua totuutta?, Risikko kysyi.

Ministeri Krista Kiuru vastasi.

– Arvoisa puhemies. Edustaja Risikon kysymys on varsin aiheellinen. (Naurua) Meillä on monenlaisia termejä. Me puhumme sitovasta henkilöstömitoituksesta, joka kattaa sen, että työyhteisössä on monenlaisia ammattilaisia mukana. Eikö näin?, Krista Kiuru sanoi.

– Me puhumme samaan aikaan myös siitä, että sen lisäksi että paikalla ovat sairaan- ja terveydenhoitajat, siellä ovat geonomit, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomit AMK:sta, siellä ovat kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset, virikeohjaajat ja kaikki muut vastaavat jotka pitävät tätä toimintakykyä yllä.

– On keskeinen kysymys, että lasketaanko tähän hoivatyöhön juuri ne henkilöt, jotka tulevat hoitoon osallistumaan. Nimenomaan tämä työryhmän esitys lähtee nyt siitä, että ne jotka ovat lasketut nykyisen suosituksen mukaan tähän hoivatyöhön ja hoitotyöhön osallistumaan, kelpaavat tähän mitoitukseen mukaan välittömäksi työajaksi, niin kuin jo viimeksi totesinkin, Kiuru jatkoi.

Eduskunnan kyselytunnin 27. kesäkuuta 2019 kysymys ja vastaus olivat sanatarkasti seuraavat:

Paula Risikko:

– Arvoisa rouva puhemies! Tämä on ollut hyvää keskustelua, ja entisenä, koulutuksen saaneena hoitajana mutta myöskin opettajana kysyn, että kun siellä hallitusohjelmassa lukee ”henkilöstömitoitus” ja te lupasitte hoitajamitoituksen, niin kummasta on kysymys? Voiko teihin luottaa, että se on hoitajamitoitus?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru:

– Puhemies! Tämä oli hyvä kysymys edustaja Risikolta senkin takia, että näyttää siltä, että rakkaalla lapsella on monenlaisia nimiä, ja voisiko sanoa näin, että myöskin yhtymäkohtaa tähän näkökulmaan tuo hyvin teidän kysymyksenne. On tarkoitus nimenomaan tehdä hoitajamitoitus. Maan pitkä tapa on ollut se, kun me tosiasiassa tässä oikein peiliin katsomme, että emme ole aina voineet puhua hoitajamitoituksesta. Kuka on asiakkaan rajapinnassa se läheisin työntekijä, ja miten se on mitoituksessa huomioitu? Tältä osin suosituksissa on parantamisen varaa. Nyt lähdetään siitä, että sitova mitoitus tulee lakiin, ja tämä tulee nyt toteutumaan, edustaja Risikko. Uskon, että tämä on tärkeä asia. Olette tätä asiaa seurannut kanssani vuodesta 2012.

Henkilöstömitoituksen uudistamisen yhteydessä huomioidaan myös hoitoisuus. Näin varmistetaan se että minimimitoituksesta ei tule samalla maksimia. Hoivan lisäksi huomioimme myös välillisen työn. Siivous, ruoka, pyykit ja kiinteistöhuolto ovat välttämättömiä hyvälle hoivalle. — Krista Kiuru (@KristaKiuru) October 3, 2019

