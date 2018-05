Ministeri kömmähti kyselytunnilla: Ei kuusi kuukautta, vaan puoli vuotta

Kunta- ja uudistusministeri selvitti eduskunnalle oikeuskanslerinviraston kantaa.

Eduskunnan kyselytunnilla Rkp:n Anders Adlercreutz kysyi maakuntavaalien ajankohdasta. Adlercreutz totesi, että oikeuskanslerin mielipiteellä asiasta tulisi olla oikeusvaltiossa merkitystä.

– Vaalien päivämäärä on kirjattu lakiin, eli se tulee korjata tässä, nyt, valiokunnissa, ja sen jälkeen käsitellä lakipakettia kunnollisesti asiantuntijoita kuunnellen, ei niin, että rajoitetaan kuulemisten määrää. Silloin siirretään vaalit eduskuntavaalien yhteyteen, ja koska ministeri (Anu) Vehviläinen on huolissaan siitä, ettei ole aikaa käynnistää maakuntia, käynnistetään ne vuotta myöhemmin, hidastetaan Molokin kidan aukeamista, Anders Adlercreutz sanoi.

Kansanedustajalle vastasi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.). Hän totesi seuraavasti:

– Arvoisa puhemies! Ensinnäkin palaan vielä tähän oikeuskanslerinviraston lausuntoon. Siellä itse asiassa ei sanota, että kuusi kuukautta, jos olen käsittänyt oikein tämän lausunnon, vaan noin puoli vuotta on tämä oikeuskanslerin…, ministeri totesi ennen kuin istuntosalista keskeytettiin välihuudoilla.

– No niin, tässä on pikkuisen eroa. Jonkun mielestä kuusi kuukautta on sama asia kuin noin puoli vuotta, hän myönsi naureskellen.

– Mutta sitten menen tähän vaalipäivään. Tänne on annettu viime joulukuussa esitys hallituksen puolelta vastineessa, jossa oli 28.10., ja se oli aivan realistinen siihen viime vuoden arvioon nähden, mitä me teille tänne annoimme. Mutta sitten puolustan tiukasti sitä ajatusta, että kun täällä on nyt kesken sekä perustuslakivaliokunnassa että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tämä asian substanssi, asiallinen käsittely, niin kyllähän meillä pitää olla sisällöt ensin selvillä ennen kuin me sanomme sitä, että täällä käydään huutokauppaa, missä kohtaa ne vaalit ovat, jos tässä kohtaa vaaleja joudutaan muuttamaan.

Seuraavan kysymyksen yhteydessä Vehviläinen pääsi yhä tarkentamaan.

– Näin on, että siinä esityksessä, joka tuli viime joulukuussa täydentävänä, on, että 28.10. Mutta kuten me olemme nähneet, se aikataulu, mikä oli arvioitu, ei näyttäisi olevan nyt täysin pitämässä. Mutta korostan sitä, että totta kai oikeuskanslerin lausunto otetaan huomioon. Ja sitten toisekseen asia, jonka täällä on monikin jo sanonut: sisältö ensin, ja sitten täällä eduskunnassa katsotaan yhdessä myös se, mikä se vaalipäivä on, jos vaaleja tämän sisältökäsittelyn jälkeen täytyy lykätä.

