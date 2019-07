Katri Kulmuni HS:lle: Turpeen polttoa ei pidä lopettaa vielä

Elinkeinoministerin mukaan öljystä ja kivihiilestä on luovuttava ensin.

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) kaipaa ilmastokeskusteluun äärikeskustalaisuutta, kertoo Helsingin Sanomat.

– Minusta tuntuu, että meillä on liiaksi vallalla sellainen murheen alho, että peli olisi jotenkin menetetty, hän toteaa ja toivoo keskusteluun yritteliäisyyttä ja tulevaisuudenuskoa.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelman mukaan turpeen energiakäytöstä pyritään eroon 2030-luvun aikana. Kulmunin mukaan kotimaisesta polttoaineesta eli turpeesta pitää luopua vasta siinä tilanteessa, jolloin ulkomailta ei tule enää yhtään öljyä tai kivihiiltä Suomeen.

Energia-asioista vastaavan ministerin kanta turpeen polttoon on ollut epäselvä. Kesäkuussa hän totesi Maaseudun Tulevaisuudelle, että turpeen käyttö on perusteltua nykytekniikan ja kylmien pohjoisten olojen vuoksi. Turve on nimittäin sivupolttoaine nykyisissä energialaitoksissa käytössä olevissa kattiloissa.

– Se on olemassa oleva tilanne, että sitä käytetään. Se ei ole mielipidekysymys, Kulmuni kommentoi HS:lle taannoista lausuntoaan.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös se, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2032. Tavoitteeseen pääseminen on Kulmunin mukaan iso mahdollisuus Suomelle. Hänen mukaansa fossiilisuudesta irtautumisen ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn on tapahduttava teollisuuden kautta.

– Ei ole epäilystäkään, jos suomalainen teollisuus ja eurooppalainen teollisuus pystyvät tekemään sen ensimmäisenä, että siitä ei oltaisi globaalisti kiinnostuneita.