Ministeri Jari Leppä: Kaupungit ja maaseutu eivät ole eri kokonaisuuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa- ja metsätalousministerin mukaan maaseudun yritystoimintaa tulisi tukea myös jatkossa.

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) käsitteli keskiviikkona EU:n yhteisen maatalouspolitiikan kehittämistä, maakuntauudistusta ja maaseudun yrittäjyysasioita.

– Eri rahoitusmahdollisuuksien yhteensovittaminen on entistä tärkeämpää, jotta yrityksiä ja järjestöjä palvellaan mahdollisimman hyvin, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoi.

Lepän mukaan monilla maaseudun elinkeinoaloilla menee hyvin. Hän kehottaa tukemaan myös jatkossa maaseudun yritystoiminnan innovatiivista kehittämistä.

Käynnissä olevan EU-ohjelmakauden aikana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 136 miljoonan euron yritysrahoituksella on saatu aikaan 546 miljoonan euron investoinnit yksityisellä sektorilla.

Kokouksessa päätettiin myös maaseutupoliittiset painopisteet tuleviin maakuntavaaleihin. MANE kertoi nostavansa esiin muun muassa lähidemokratiaan, hyvinvointiin ja palveluihin liittyviä kysymyksiä.

– Maakuntia tulee kehittää kokonaisuutena. On tunnistettava, että kaupungit ja maaseutu eivät ole erillisiä kokonaisuuksia. Alueet ovat erilaisia ja paikallisia voimavaroja on tunnistettava ja mahdollisuuksia on edistettävä yhdenvertaisesti. Tämä vahvistaa koko maan taloudellista ja sosiaalista elinvoimaa, Leppä totesi.

MANE on valtioneuvoston asettama poikkihallinnollinen toimielin, jonka tavoitteena on antaa tukea strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä.