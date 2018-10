Ministeri Italian toimista: ”Etelän anttirinteet” vastaamaan sanoistaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sampo Terho vaatii mekanismia eurosta erottamiseksi ja eroamiseksi.

Sinisten puheenjohtaja, eurooppaministeri Sampo Terhon mukaan Italian hallituksen harjoittama talouspolitiikka on johtamassa katastrofiin.

− Maan valtionvelka on yli 130 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja nyt tuore hallitus haluaa vielä kasvattaa velanottoa keskellä nousukautta. Näin siis siitä huolimatta, että maan korot ovat jo nousussa, Sampo Terho kirjoittaa blogissaan.

Italian suunta on Terhon mukaan niin synkkä, että EU-komissio palautti Italian budjettiesityksen takaisin valmisteluun. Tätä ei ole tehty kertaakaan aikaisemmin eurojärjestelmän historiassa.

− Jos EU alkaa kovistella Italian hallintoa, se saattaa vastavetona esimerkiksi ohjata maassa olevia turvapaikanhakijoita eteenpäin EU-alueelle. Italian korkojen nousu puolestaan heijastuu jo nyt muihin heikkoihin euromaihin, Terho sanoo.

− Pahinta on, jos Italia alkaa vuorostaan kiristämään EU:ta esimerkiksi maahanmuuttajilla. Siksi tarvitsemme mekanismin, jolla etelän anttirinteet pannaan vastaamaan sanoistaan. Vasemmistopopulismilla ei pidä pilata hyvää talouskehitystä, hän lisää blogistaan jakamassaan tiedotteessa.

”Euroon kriisinratkaisumekanismi”

Sampo Terhon mukaan euro on alusta saakka ollut ensisijaisesti ideologinen ja toissijaisesti taloudellinen projekti.

− Kuvaavaa asenteille on viime eurokriisin aikana omaksuttu järjetön hokema: euroalue on ikuinen ja jakamaton. Virallisen totuuden mukaan euroa siis käytetään vielä silloinkin, kun aurinko on sammunut ja maapallo käynyt elinkelvottomaksi. Omasta puolestani hieman epäilen tätä ”totuutta”.

Terhon mielestä ”on korkea aika luoda euroon sellainen kriisinratkaisumekanismi, jolla yksittäinen euromaa voi tehdä konkurssin ilman, että muiden täytyy tukea sitä millään lailla”.

− Tämäkään ratkaisu ei silti vielä yksin riitä. Sinisten esitys on, että viimeistään nyt pitää luoda mekanismi, jolla jäsenmaa voi erota tai se voidaan erottaa eurosta. Jos eurosta ei voi erota eikä erottaa missään tilanteessa, ei minkään sääntörikkomusten jälkeen, säilyy valuuttajärjestelmässä kestämätön moraalikato, Terho sanoo.

− On lisäksi välttämätöntä, että valmistaudumme lainsäädännöllisesti ja ennen kaikkea käytännöllisesti tarvittaessa sulkemaan Italian Schengenin ulkopuolelle, ennen kuin turvapaikanhakijoilla uhkailua voidaan edes aloittaa, hän lisää.