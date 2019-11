Ministeri istui paikallaan, ei esitellyt lakiaan, eduskunnassa kuohui

Aino-Kaisa Pekonen myönsi, ettei ollut valmistautunut.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) toiminta ihmetytti muita kansanedustajia keskiviikkona eduskunnassa.

Täysistunnossa oli esillä hallituksen esitys työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi. Ministeri ei esitellyt asiaa, vaan istui salissa paikallaan. Keskustelua ei ollut syntyä, ennen kuin opposition PS:n Arja Juvonen ja kristillisdemokraattien Sari Essayah käyttivät tilanteesta yllättyneenä lähes väkinäiset puheenvuorot.

Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen huomautti eduskunnassa olevan ”sellainen hyvä tapa, että ministerit esittelevät merkittävät lakimuutokset. Oikeastaan ajattelen, että ylpeänä esittelevät oman alansa uudistuksia, ja sitä toivoisin”.

Heti perään kristillisdemokraattien Päivi Räsänen toivoi uudelta hallitukselta, että merkittävät esitykset esiteltäisiin ministerin toimesta lähetekeskustelussa ”ja myös varauduttaisiin vastaamaan kysymyksiin”.

– Kiitos siitä että ministeri on (nyt) siellä aitiossa ja varmasti osallistuu tähän keskusteluun, Päivi Räsänen kannusti.

Johtavan hallituspuolue SDP:n Aki Lindén esitteli puheenvuorossaan lakiesityksestä annettuja lausuntoja. Hän arvosteli muita kansanedustajia keskustelun laventamisesta, ”kun tässä on kysymys pitkälti teknisestä järjestelystä”.

Noin 20 minuutin keskustelun jälkeen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sai puheenvuoron.

– Kiitos edustajille tästä hyvästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Lupaan teille, edustajat, että täällä aina ylpeydellä esittelen tämän hallituksen esityksiä ja omia lakiesityksiäni, mutta todettakoon, että tämä esitys on viime kaudelta jäänyt esitys, jonka nyt sitten tämä hallitus tuo tänne teille käsiteltäväksi, Aino-Kaisa Pekonen sanoi.

Istuntosalista alkoi kuulua epäuskoisia kommentteja.

– Tämä on ennen kaikkea tekninen muutos, kuten edustaja Lindén täällä sanoi, ja ensisijaisesti tämä hallituksen esitys liittyy tähän työtulouudistukseen, joka on iso uudistus. Mutta tämä laki pitää saattaa voimaan, ennen kuin tämä työtulouudistus voi tulla voimaan, Pekonen jatkoi.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa sai seuraavan puheenvuoron.

– Arvoisa herra puhemies. Olenko oikeassa, jos totean, että aina kun eduskuntakausi päättyy, lakiesitykset raukeavat. Kaikki ne esitykset, jotka hallitus tuo, ovat hallituksen esityksiä, Sari Sarkomaa huomautti.

Annetussa lakiesityksessä on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen nimi.

– Vaikka täällä nyt on todettu sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta, että täällä on tehty kärpäsestä härkänen, niin täällä on pyydetty vain että merkittävä lakiesitys esiteltäisiin, että ministeri esittelisi lakiesityksen ja vastaisi siihen liittyviin kysymyksiin. Mielestäni se on ihan kansanedustajien perusoikeus, ja toivon, ettei tämäntyyppistä keskustelua täällä tarvitse käydä, Sarkomaa jatkoi.

PS:n Arja Juvonen sanoi ihmettelevänsä SDP:n Aki Lindénin puheenvuoroa, että ”oppositio täältä varsin huvikseen nostaisi näitä teemoja esille”.

– Saavuitte hieman myöhässä, mutta joskushan me kaikki myöhästymme, Juvonen totesi ministeri Pekoselle.

PS:n Leena Meri kehotti SDP:n Aki Lindéniä katsomaan perustuslakia, ”jonka mukaan eduskunta maan ylimpänä lainsäädäntöelimenä käsittelee lakiesitykset” ja puhui ministerien ja kansanedustajien roolista.

– Tietysti jos toivoo ettei asiasta käydä keskustelua, että ne menisivät hyvin nopeasti än äs teknisinä asioina, niin tietysti tämmöisen puheenvuoron voi odottaa…, Leena Meri totesi.

Leena Meri syytti Aki Lindénin lukeneen ”hyvin valikoivasti” esimerkkinä käyttämäänsä Akavan lausuntoa. Meri luki loppuun Akavan lausunnon kohdan, jota Linden ei ollut lukenut, jossa Akava totesi esitystä ongelmalliseksi. Meri huomautti täysistunnon olevan julkinen ”jolloin ei pitäisi tällä tavalla kertoa”.

– Annoitte tietyllä tavalla hyvin vääränlaisen käsityksen, että tämä on hyvin tekninen asia. Pyydän teitä perehtymään perustuslain käsityksiin siitä, miten lakeja käsitellään.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi hänen korvaansa sattuneen, että ministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi esityksen olevan edellisen hallituksen aikana valmisteltu ”jonka vuoksi ei pitäisi nykyhallitukselta vaatia, näin ymmärsin, kovin paljon perustelemista”.

Zyskowiczin mukaan on ihan selvää, että nykyinen hallitus kantaa poliittisen vastuun esityksistä, joita se eduskuntaan tuo.

– Minusta tämä on tärkeätä, ja tämä pitää sisäistää, myös uusien ministereiden. Sitäpaitsi nykyhallituksella on sellainen avustaja-armeija, että luulisi että joillakin heistä olisi löytynyt aikaa perehtyä tähän esitykseen ja tehdä ministerille nuotit tähän lähetekeskusteluun, Ben Zyskowicz sanoi.

Toisessa puheenvuorossaan Aino-Kaisa Pekonen sanoi ottavansa vastaan kritiikin siitä, että ”en ollut valmistautunut esittelemään tätä lakiesitystä eduskunnalle”.