Ministeri Hanna Sarkkinen IS:lle: Eläkemaksuja voidaan joutua nostamaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministeri vakuuttaa, että nuoret saavat aikanaan eläkkeensä.

Eläkkeistä vastaava sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) vakuuttaa Ilta-Sanomille nuorten saavan aikanaan eläkkeensä. Sarkkisen mukaan ”Suomeen on muodostunut hokema, että eivät nuoret eläkkeitä saa tai niille pääse”.

– Ikäluokalleni ja nuorille haluan sanoa, että kyllä nuoretkin saavat eläkkeet. Minusta on vastuutonta kylvää epäluottamusta tällaisilla hokemilla. Meillä on kahden prosentin paine korottaa eläkemaksuja, ellemme pysty vaikuttamaan väestön- ja työllisyyskehitykseen. Toki sekin on huomattava rahoitusvaje, mutta ei se ole eksistentiaalinen uhka eläkejärjestelmälle.

Tuoreen Eläketurvakeskuksen raportin mukaan eläkejärjestelmän pohja rapautuu vuosisadan vaihteessa, ellei mitään tehdä. Tanskalaisen professori Torben M. Andersenin mukaan työeläkemaksujen nostaminen yksityisen sektorin nykyisestä 24,4 prosentista heti 26,7 prosenttiin takaisi, että vuonna 2085 eläkkeelle jäävät saisivat eläkkeensä.

– Se voi olla edessä tai sitten muutamme automaattisten vakauttajien parametrejä. Nämä ne vaihtoehdot ovat, jos väestökehitykseen ei pystytä vaikuttamaan. En suoraan tyrmää uudenlaisia automaattisia vakauttajia, mutta haluan nostaa esiin, etteivät ne välttämättä ole yksinkertaisia ja vaikutus pitää katsoa laajasti, ei plus- ja miinuslaskulla, ministeri Sarkkinen sanoo.

Vaikka Sarkkinen ei näe tarvetta isolle eläkeremontille, järjestelmää on hänen mukaansa oltava valmis muuttamaan kestävyyden takaamiseksi koko ajan.

Suurimpana uhkana eläkejärjestelmälle ministeri pitää ilmastonmuutosta.

– Jos ilmastonmuutoksen vuoksi yhteiskunnan taloudellinen ja ekologinen pohja pettää, silloin kaikki meidän laskelmamme menevät aivan uusiksi. Se, jos joku, haastaa eläkejärjestelmää. Puhumme vuosikymmenien päässä olevista asioista ja tämä laaja yhteiskunnallinen konteksti pitää myös nähdä.