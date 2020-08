Ministeri Finnairista: Lentoyhtiöt taistelevat olemassaolostaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tytti Tuppuraisen mukaan valtio on sitoutunut tukemaan Finnairia kriisin yli.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan ”tämä ei ole mikään sinivalkoisten siipien päivä”.

Finnair kertoi tänään aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat 2 800 työntekijää. Suunnitelmana on vähentää tuhat työpaikkaa.

– Tämä on ilmailualan synkkä, musta pilvi sinivalkoisten siipien yllä, Tytti Tuppurainen sanoi toimittajille Säätytalolla.

Tuppuraisen mukaan valtio haluaa omistajana tukea sitä, että Finnair selviää kriisin yli.

– Mutta koronakriisi on ilmailualan historian pahin kriisi. Lentoyhtiöt taistelevat olemassaolostaan, ja se koskee valitettavasti myös Finnairia.

Ministerin mukaan Finnairia rasittaa myös hallituksen tiukka matkustusrajoituspolitiikka.

– Finnair on nyt erittäin vaikean haasteen edessä, ja me haluamme tukea vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Tiedämme, että yhtiössä valmistellaan muutosturvaohjelmaa, jolle annamme täyden tuen.

Taloudellisesta tuesta ei uusia päätöksiä

Hallitus päätti viime keväänä myöntää enintään 600 miljoonan euron suuruisen valtiontakauksen Finnairin rahoitustarpeisiin. Nyt vastaavasta ei ministerin mukaan ole tehty vielä päätöksiä, mutta tilannetta seurataan tarkasti.

– Yhtiön toipuminen ja matkustamisen palautuminen ennalleen näyttää nyt siirtyvän entistä kauemmas tulevaisuuteen ja jo sovittua lentämisen lisäkapasiteettia on jouduttu peruuttamaan. Tilanne on nyt hyvin pitkään epävarma.

Valtio on Tuppuraisen mukaan pääomistajana sitoutunut tukemaan Finnairia kriisin yli.

– Finnair on meille strategisen intressin yhtiö. Se on monesta syystä Suomelle erittäin tärkeä. Ei voi kuvitella, että jokin toinen yhtiö hoitaisi meidän elinkeinoelämän tarpeet, kotimaan lentoyhteydet, yhteydet ulkomaille, Tuppurainen sanoi.

Muutosturva valmisteltava henkilöstön kanssa

Tuppurainen sanoi edellyttävänsä omistajana, että Finnair valmistelee muutosturvan tunnollisessa vuoropuhelussa henkilöstön kanssa.

– Toistaiseksi näin on tehty, ja olen siitä hyvin iloinen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) puolestaan kertoi pyytäneensä Uudenmaan ELY-keskusta ja TE-toimistoa etsimään kaikki mahdolliset keinot, joilla saadaan Finnairilta irtisanottavat työllistettyä uudelleen.

– Kuta rivakammin lähdetään heti alussa liikkeelle ja käydään läpi tilanteet yhteistyössä työntekijöiden kanssa, sitä paremmin on työllistyminen onnistunut. Finnairin henkilöstö on hyvin koulutettua ja uskon, että heillä on hyvät mahdollisuudet löytää jatkotyöpaikka, Haatainen sanoi.