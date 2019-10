Ministeri ei vastannut, edustaja suuttui, tivaa kirjallisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja turvautui toiseen keinoon heti istunnon jälkeen.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kysyi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona. Heinonen halusi tietää ”kuinka monta hoitajaa tässä (budjetti)kirjassa on lisää ensi vuonna, ja kuinka monta hoitajaa on lisää Suomessa vuonna 2023?”.

Krista Kiuru vastasi, että ”tässä äsken edustaja Heinonen ottikin esiin sen, ja aika kovalla kädellä moititte sitä, että ei ole panostettu. Nyt pitää muistaa, että tämä hallitus on noin neljä kuukautta tehnyt työtä. Olen huomannut siitä kritiikistä, joka osoitetaan tänne hallitusaitioon, että siinä ei realismia ole aina kyllä matkassa mukana, ole järkevää pohjaa”.

– Miksi te ette kerro rehellisesti ihmisille? Uskon, että aika moni yllättyisi, kun kuulisi, ja esimerkiksi (Superin puhenjohtaja) Silja Paavola on varmaan väärän tiedon varassa, kun hän kehuu teitä, Timo Heinonen kysyi uudestaan.

Seuraavassa puheenvuorossaan Kiuru ei vastannut Heinoselle lainkaan. Viitisen minuuttia myöhemmin Heinonen sai vielä puheenvuoron:

– Ministeri Kiuru, te kierrätte kuin kissa kuumaa puuroa tätä henkilöstömitoitusta. Te yritätte puhua täällä asioita kauniiksi. Teidän suunne kyllä käy, ministeri Kiuru, mutta ei hoitajia tuolla tavalla näy. Minä en tästä enää puhu. Teen kirjallisen kysymyksen. Pääsette vastaamaan ministerin vastuulla mustaa valkoisella, montako hoitajaa on ensi vuonna lisää, monelleko hoitajalle on rahat vuonna 2023, kun te ette siihen täällä suostu vastaamaan, Timo Heinonen sanoi tuohtuneena ja poistui istuntosalista.

Heinonen jätti jo samana iltana kirjallisen kysymyksen Hoitajien määrästä ja rahoituksesta -otsikolla. Kysymyksessä hän toteaa seuraavaa:

– Esitin eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 09.10. ministeri Kiurulta kysymyksen: kuinka monta hoitajaa on Suomessa lisää vuonna 2020 kyseisen vuoden budjetissa varattujen lisärahojen myötä? Kysyin myös kuinka paljon vuoden 2020 talousarviossa on lisää rahaa hoitajien palkkaamiseen? Lisäksi kysyin, kuinka paljon julkisen talouden suunnitelmassa Rinteen hallitus on varannut rahaa vanhustenhoidon henkilöstömitoitukseen vuodelle 2023? Sekä kuinka monta hoitajaa tällä saadaan lisää vanhustenhoitoon 1.4.2023? Ministeri Krista Kiuru ei kysymykseeni kaikesta huolimatta vastannut, joten jätän asiasta kirjallisen kysymyksen.

Varsinainen jätetty kysymys ministerille kuuluu ”kuinka paljon vuoden 2020 valtion talousarviossa on lisämäärärahaa vanhustenhoidon hoitajien palkkaamiseen ja kuinka monta hoitajaa (lähihoitaja tai sairaanhoitaja) tällä saadaan vuonna 2020 vanhustenhoitoon lisää? Kuinka paljon julkisen talouden suunnitelmassa on varattu rahaa vuonna 2023 0,7 vanhustenhoidon henkilöstömitoituksen täyttämiseen ja kuinka monta hoitajaa (lähihoitajaa tai sairaanhoitajaa) tällä saadaan tarvittavasta 4400 hoitajasta palkattua lisää vanhustenhoitoon?”.