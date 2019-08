Ministeri: Britannian sopimuksettoman eron riski kasvanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Brexit-keskustelu tiivistynee viimeistään syyskuussa, arvioi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri.

– Britannian EU-erolla on moninaiset vaikutukset koko maanosan politiikkaan ja talouteen. Boris Johnson aloitti hiljattain Iso-Britannian uutena pääministerinä tavoitteenaan neuvotella erosopimuksen ehdot uudelleen, sanoi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) suurlähettiläspäivillä Helsingissä maanantaina.

Hän totesi, että EU:lla on ollut tähän aikomukseen selkeä viesti: sopimusta ei avata.

– Iso-Britannian ja EU:n välistä tulevaa suhdetta käsittelevää poliittista julistusta voidaan kuitenkin muokata, mikäli Britannian kannat kehittyvät rakentavampaan suuntaan.

Skinnarin mukaan Brexit-keskustelu tiivistynee viimeistään syyskuussa.

– Eropäivä on tällä hetkellä 31. lokakuuta. Jatkoajan antaminen tarvittaessa ei liene mahdotonta, mutta samalla on ikävä todeta, että sopimuksettoman eron riski on kasvanut.

Ministerin mukaan Suomessa viranomaiset ovat valmistautuneet kaikkiin skenaarioihin.

– Tietoa potentiaalisista vaikutuksista on hyvin saatavilla kaikilta hallinnon aloilta. Kova brexit on edelleen mahdollista välttää, mutta yritysten tulisi valmistautua myös sen toteutumiseen.

Skinnarin mukaan sopimuksettoman eron negatiiviset vaikutukset kansantaloudellemme on arvioitu olevan 0,1-1 prosentin välillä BKT:sta.

– Altistumme sille siis hieman vähemmän kuin jotkut muut EU-maat. Silti vaikutukset yksittäisille toimialoille ja yrityksille voivat olla merkittävästi suuremmat. Brexitin toteutumistavasta riippumatta meille on tärkeää, että yhteistyö ja suhteet Britanniaan säilyvät läheisinä. Se on jatkossakin monessa mielessä keskeinen kumppani Suomelle ja EU:lle.