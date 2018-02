Ministeri astui avantoon, kehui yrittäjähenkisiä nuoria

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen osallistui keskiviikkona Oulussa järjestetyn Polar Bear Pitching -tapahtuman finaaliin.

Kahdentoista startup-yrityksen edustajat pitivät kilpailevia myyntipuheita avannosta käsin. Voittajalle on tiedossa 10 000 euron palkkio.

– Meillä on parhaat insinöörit, mutta markkinoinnin ja myynnin suhteen olemme usein hieman tylsiä. Juuri tällaista tarvitsemme lisää Suomeen, Mykkänen sanoi.

Hyiseen veteen astunut ministeri sai yleisöltä voimakkaat aplodit.

– Luulin jo nähneeni, mitä kaikkea poliitikon on oltava valmis tekemään.

Mykkänen kehui myös Kempeleessä tapaamiaan yrittäjähenkisiä koululaisia.

– Meidän on ajateltava, että mahdottomat ajatukset ovat mahdollisia. Haluan varmistaa, että olemme jatkossakin avoin ja kansainvälinen yhteiskunta. Uudet ideat, startup-yrittäjät ja investoinnit ovat tervetulleita Suomeen, Mykkänen sanoi.

