Ministeri Annika Saarikko Ylelle: Suomi ei mene eteenpäin päätöksiä perumalla

Annika Saarikon mukaan Suomen puolueiden välisessä ilmapiirissä on jotain ’aika tahmeaa’.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) arvelee sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen olleen liian vaativa hanke suomalaiselle päätöksenteolle.

– Sote on niin iso asia, että sitä on mahdoton selittää. Se on ehkä kokoluokaltaan liian iso Suomen uudistumiskykyyn nähden, sanoo Saarikko Ylelle antamassaan haastattelussa.

Nykyisessä järjestelmässä Saarikko näkee ongelmalliseksi varojen kohdentumisen kuntien kautta. Hallitus ei voi taata, että kunnat toimivat uuden vanhuspalvelulain mukaisesti tai, että kunnille annetut rahat todellakin menevät oikeaan tarkoitukseen.

– Hallitus laittoi 70 miljoonaa euroa lisärahaa omaishoitoon. Ovatko kunnat laittaneet sen rahan sinne? Hallitus osoitti 10 miljoonaa euroa vuodessa lapsiperheiden kotiapuun. Laittoivatko kunnat sen rahan sinne? Ohjausmekanismien selkiyttäminen on se syy, minkä takia tätä sotea kehtaa puolustaa, huomauttaa Saarikko.

Saarikko puolustaa edelleen hallituksen sotea ja ihmettelee opposition syytöksiä siitä, että esityksessä näkyvät hallituspuolueiden poliittiset linjat. Ennen kaikkea ministeri korostaa sote-uudistuksen tarvetta.

– Tätä sotea ei Suomen nykyjärjestelmässä pystytä johtamaan ja ohjaamaan. Tämän hallituksen mallin yksi ydinasia on, että syntyy valtion ja maakunnan välinen vuorovaikutus ja ohjaus.

SDP on suhtautunut myötämielisesti maakuntamalliin, mutta torjuvasti kokoomuksen ajamaan valinnanvapauteen. Se on ilmoittanut aikovansa pyyhkiä kokoomuksen puumerkit sote-uudistuksesta, jos puolueesta tulee ensi kevään vaaleissa pääministeripuolue.

– Suomi ei mene kauheasti eteenpäin, jos me vaalikeskustelussa jahnataan vain siitä, että kuka peruu mitäkin, vastaa Saarikko.

Haastattelunsa lopuksi Saarikko huomauttaa, että soten jälkeen odottaa sotu eli sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

– Se on vähän kuin kiky ja sote yhdessä, kun siihen tulevat työmarkkinajärjestötkin vielä tiiviisti mukaan. Varoisin möhkäleitä ja katsoisin uudistusta enemmän vaihe kerrallaan. Tämä ei ole moite pelkästään itselleni tai tälle hallitukselle, vaan oppi meille kaikille Suomen uudistumiskyvystä.