Ministeri: Aktiivimallin purkamisessa ei ole kyse työllisyydestä

Arviointineuvoston moitteista huolimatta Aino-Kaisa Pekonen aikoo pitää kiinni lupauksesta purkaa aktiivimalli.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on kommentoinut Facebookissa lainsäädännön arviointineuvoston moitteita työttömyysturvan aktiivimallin purkamista koskevasta lakiesityksestä.

– Tulemme sosiaali- ja terveysministeriössä perehtymään lausuntoon huolella ja arvioimme hallituksen esitysluonnoksen muutostarpeita. Yksi asia on kuitenkin selvä: aktiivimallin leikkuri ja velvoitteet tullaan purkamaan 1.1.2020, kuten budjettiriihessä linjattiin, Aino-Kaisa Pekonen kirjoittaa.

Arviointineuvoston mukaan lakiluonnoksesta on vaikea hahmottaa esityksen tavoitetta ja mitä ongelmaa esityksellä on tarkoitus muuttaa tai korjata. Lakiluonnoksessa ei myöskään esitetä vaihtoehtoja valituille keinoille. Arviointineuvosto moittii esitystä myös siitä, ettei aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia ole odotettu, minkä seurauksena tieto aktiivimallin vaikutuksista jää osin hyödyntämättä.

Arviointineuvoston mukaan esitystä tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

– Haluan tehdä selväksi, että aktiivimallin purkamisessa ei ole kyse työllisyydestä vaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien kansalaisten toimeentulosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta, Pekonen kertoo.

”Tämän vasemmistoliitto on luvannut”

Ministerin mukaan aktiivimallin purkaminen yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvaa.

– Se on lähtölaukaus sosiaaliturvan norminpurkutalkoille. Ennen kaikkea aktiivimallista on välttämätöntä luopua, jotta pääsemme eroon niistä kansalaisten oikeustajua loukkaavista tilanteista, joissa työllistymisen eteen parhaansa yrittäneiden tai jopa tosiasiallisesti työkyvyttömien henkilöiden etuuksia on leikattu.

Pekosen mukaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) lokakuussa julkaistava raportti aktiivimallin vaikutuksesta tullaan ottamaan huomioon hallituksen työllisyyspolitiikan kokonaisuutta arvioitaessa ja mahdollisiin tuloksiin ehditään reagoimaan ennen aktiivimallin purkamisen voimaantuloa 1.1.2020.

– Uusia työllisyystoimia hallitus tulee joka tapauksessa tarvitsemaan ja tekemään riippumatta siitä, onko aktiivimallilla ollut työllisyyteen minkäänlaista vaikutusta vai ei. Samoin aktiivimalli tullaan purkamaan sen mahdollisista työllisyysvaikutuksista riippumatta, sillä purkamisen tavoitteet liittyvät järjestelmän oikeudenmukaisuuteen ja toimeentulon turvaan. Tämän vasemmistoliitto on ennen vaaleja luvannut ja siitä tulen pitämään kiinni, Pekonen lupaa.

Pekosen Facebook-päivityksestä kertoi ensin Kansan Uutiset.

