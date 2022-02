”Ministeri Aki Lindénin on nyt kerrottava, miten asia on”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hoitotakuun pelätään heikentävän mielenterveyspalveluiden saatavuutta.

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Paula Risikko ja Mia Laiho vaativat uudelta perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindéniltä (sd.) toimia terapiatakuun sisällyttämisestä hoitotakuulainsäädäntöön.

Kansanedustajat sanovat yhteistiedotteessaan, että hallitus on pettänyt niin ihmiset kuin mielenterveysjärjestötkin. Hoitotakuun on vakuutettu sisältävän niin fyysisen kuin psyykkisenkin hoidon, mutta psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle.

Mielenterveyspalveluiden asiantuntijat kirjoittivat perjantaina Helsingin Sanomissa, että hoitotakuu uhkaa heikentää mielenterveyspalveluiden saatavuutta.

– Terapiatakuun toteuttamisen kannalla ovat kaikki eduskuntapuolueet, joten kannatusta varmasti löytyy. Tuoreen peruspalveluministeri Lindénin on otettava huomioon mielenterveysjärjestöjen osoittamat puutteet lakiluonnoksessa ja korjattava hoitotakuuesitystä ennen eduskuntakäsittelyä, edustajat vaativat.

– Mielenterveysongelmat aiheuttavat menetettyjä työtunteja, pudottavat nuoria koulutuspolulta ja työstä. Tilanne on sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti kestämätön. Jo toista vuotta on heitetty hukkaan mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamisessa, kun hallituspuolueet ovat vitkutelleet terapiatakuun käsittelyä.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että Lindén kysyi itse silloiselta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulta (sd.) eduskunnan kyselytunnilla lokakuussa terapiatakuun sisältämän hoitotakuun aikataulusta. Nyt he kysyvät samaa Lindéniltä.

– Ministeri Lindénin on nyt selväsanaisesti kerrottava, miten asia on. Kirjataanko terapiatakuun terveydenhuoltolakiin, vai ei? Mikäli tahtoa asian korjaamiseen ei ministeriltä löydy, on eduskunnan viimein saatava käsitellä kansalaisaloite Terapiatakuusta. Siinä punnittaneen hallituspuolueiden puheet lopullisesti.