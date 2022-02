Ministeri Aki Linden: Onko meillä edessä Tanskan tie?

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden (sd.) kysyy, onko Suomella edessä samanlainen epidemiatilanne kuin Tanskassa.

– Tanskan koronailmaantuvuusluku 10 778 (per 100 000 as 2 viikossa) on valtava. Se tarkoittaa 600 000 tartuntaa 2 viikossa. Tuolla vauhdilla koko väestö sairastaa kevään aikana koronan, Linden sanoo Twitterissä.

– Suomen ilmaantuvuusluku oli 1 669, mutta onko meillä edessä ”Tanskan tie”?, hän kysyy.

Aki Linden huomauttaa toisessa tviitissään, että eilisten koronalukujen perustteella kahdessa viikossa on todettu yli 92 000 uutta tartuntaa ja kirjattu 224 koronakuolemaa.

– Ihan huipputasanteella ollaan edelleen tehoa lukuunottamatta. 3s rokote puuttuu edelleen yli puolelta 12-69-vuotiaista. Suosittelen sitä heti, hän jatkaa.

Maailmalla on kiinnitetty viime aikoina huomiota Tanskan koviin koronaluluihin. Maa poisti käytännössä kaikki koronarajoitukset helmikuussa, vaikka tartuntamäärät olivat kovalla tasolla. Rajoitusten purulla oli kuitenkin vielä ainakin helmikuun alussa kansan vahva tuki.

– Tanska käytännössä julisti pandemian olevan ohi kaksi viikkoa sitten, luokitteli viruksen uudelleen niin, ettei se enää ole ”kriittinen tauti” ja poisti kaikki rajoitukset. Näin tehtiin siitä huolimatta, että tapausten ja sairaalapotilaiden määrä sekä positiivisten tulosten osuus ovat korkeammat kuin koskaan ennen ja kuolemat nousevat nopeasti, arvostetun amerikkalaisen Scripps-tutkimuslaitoksen immunologian professori Kristian G. Andersen toteaa Tanskan tilannetta arvioivassa Twitter-ketjussaan.

Hänen mukaansa kaikki tämä on kuitenkin sivuutettu Tanskan mediassa keskittymällä tehohoidon lukuihin, jotka ovat pysyneet vakaina kuolemien määrän kasvusta huolimatta. Toinen asia, johon Andersenin mukaan keskitytään ”loputtomasti”, on keskustelu siitä, kuolevatko ihmiset ”koronaan vai koronan kanssa”

Myös Tanskan kansanterveysviranomainen SSI (tviitti alla) on pitänyt julkisuudessa esillä, että kuolemien korkea määrä selittyy sen mukaan sillä, että tilastoon luetaan mukaan koronatautiin menehtyneiden ohella myös muista syistä kuolleita, joilla on todettu lisäksi koronatauti.

Tanskassa on todettu viimeisen viikon aikana korkeimmillaan yli 50 000 koronatartuntaa päivässä. Kuolemia kirjattiin eilen 41.

Used to describe the delusional belief that the pandemic is over and that we can get back to 2019 life by suppressing the fact that we need to keep innovating and fight the virus.

Denmark effectively declared the pandemic over ~2 weeks ago, declassified the virus so it's no longer a "critical disease", and ended all restrictions.

This is despite the fact that cases, hospitalizations, and test positivity are higher than ever – with deaths rapidly rising.

— Kristian G. Andersen (@K_G_Andersen) February 10, 2022