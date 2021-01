Ministereitä ja virkamiehiä eroaa USA:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Loppiaisen tapahtumat ovat johtaneet eroaaltoon Donald Trumpin ympäriltä.

Opetusministeri Betsy DeVos on ilmoittanut eroavansa Yhdysvaltain hallinnosta loppiaisen tapahtumien jälkeen eronneiden kasvavaan joukkoon, kertoo uutiskanava CNN.

DeVosin irtisanoutumisen jälkeen eroilmoituksensa jätti myös apulaisterveysministeri Elinore McCance-Katz.

Aiemmin liikenneministeri Elaine Chao ja muutamia Valkoisen talon korkeita virkamiehiä on eronnut tehtävistään.

Melanie Trumpin esikuntapäällikkö erosi tehtävästään jo keskiviikkona.

New York Timesin mukaan jo ainakin seitsemän Trumpin tiimiin kuulunutta korkeaa virkamiestä on eronnut. Niin ikään Yhdysvaltain kansallisesta turvallisuusneuvostosta on eronnut neljä johtavaa viranomaista

Myös Capitolin poliisipäällikkö eroaa, koska kyseinen poliisi ei pystynyt estämään Trumpin kannattajien tunkeutumista Capitolille.