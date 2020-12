Milloin viimeksi tarkastit palovaroittimen toiminnan?

Pimeänä vuodenaikana ja erityisesti joulun aikaan kynttilöiden polttaminen asunnoissa lisääntyy.

Tällöin on syytä kiinnittää erityistä huomiota myös paloturvallisuuteen. Tänään 1.12. vietetään valtakunnallista palovaroitinpäivää, jonka tavoite on herätellä ihmisiä ottamaan henkilökohtaisesti vastuuta omasta paloturvallisuudestaan.

– Toimiva palovaroitin on tehokas ja edullinen keino ennaltaehkäistä vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja, muistuttaa Suomen Vuokranantajien lakimies Jenni Valkama.

Palovaroittimia on oltava asuinhuoneistoissa vähintään yksi jokaista alkavaa 60 neliötä kohden. Jos asunnossa on useampi kerros, varoittimia on oltava vähintään yksi jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliötä kohden.

Palovaroittimen toiminta on suositeltavaa testata kuukausittain. Testaaminen tapahtuu painamalla laitteessa olevaa testinappia. Palovaroitin toimii normaalisti, jos painettaessa kuuluu piippaava ääni.

Palovaroittimen paristo on vaihdettava ainakin silloin, jos varoitin ilmoittaa pariston uusimistarpeesta piippaamalla harvakseltaan. Vaikka laite ei piippaisi, on suositeltavaa vaihtaa paristo uuteen kerran vuodessa. Toimimaton tai käyttöiän ylittänyt palovaroitin on vaihdettava heti uuteen.

Vuokralainen on vastuussa palovaroittimesta

Vuokralainen on vastuussa palovaroittimen kunnossapidosta, jos kyseessä on paristokäyttöinen palovaroitin. Mikäli asunnossa ei muuttohetkellä ole ollut palovaroitinta lainkaan, on vuokralaisella velvollisuus hankkia tarvittava määrä varoittimia.

Vaikka palovaroitin olisi ollut huoneistossa jo vuokraushetkellä, kannattaa vuokralaisen aina varmistaa laitteen toimintakunto muuton yhteydessä ja säännöllisesti sen jälkeen.

Taloyhtiö vastaa sähköjärjestelmään kytketyn palovaroitinjärjestelmän ja sen varavirtalähteen kunnossapidosta, mutta laitteen säännöllisestä testaamisesta vastaa tällaisenkin laitteen osalta asukas. Mikäli tällainen palovaroitin ei toimi, asiasta on ilmoitettava viipymättä taloyhtiölle ja vuokranantajalle.

– Jos et muista milloin viimeksi vaihdoit laitteen pariston tai testasit sen toiminnan, tee se nyt palovaroitinpäivän kunniaksi, Valkama toteaa.