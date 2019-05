Keskustan varapuheenjohtaja on yllättynyt vihreiden ja vasemmistoliiton puheista Kemin tehdasinvestoinnista.

Metsä Group on ilmoittanut kauan suunnittelemansa nykyisen Kemin tehtaansa uudistamisesta. Suunnittelussa nykyisen tehtaan kunnostaminen tai kokonaan uuden rakentaminen on kallistumassa jälkimmäiseen.

Uusi tehdas olisi suomalaisen metsäteollisuushistorian suurin investointi yli 1,5 miljardilla eurolla. Uusi tehdas paitsi lisäisi tehdastyöpaikkoja suoraan myös korjuuketjussa rakennusajan vaikutuksista puhumattakaan.

– Yllätyin, miten puoluejohtajat vihreissä ja vasemmistoliitossa heittivät heti epäilyksen varjon tehdasinvestoinnin ylle. Kemissä on Lapin korkein työttömyys. Kaupunki on ollut pitkään kärkisijoilla niin nuorten toimeentulotuen saajien suhteen kuin ylipäänsä toimeentulotuen saajien määrässä. Millaiset työpaikat kelpaavat vihreille ja vasemmistoliitolle, jos tehdastyö epäilyttää, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmuni kysyi vappuna Torniossa.

Kritiikki on koskenut erityisesti tehtaan ilmastovaikutuksia puun käytön lisääntymisenä.

– Jos todella haluamme taistella ilmastonmuutosta vastaan, on aivan välttämätöntä, että luovumme saastuttavista fossiilisista polttoaineista. Kemin tehdas on yksi merkittävä askel suuntaan, jossa voimme rakentaa elinvoimaa fossiilisten raaka-aineiden sijaan uusiutuville. Kartongin suora kilpailija pakkausmateriaalina on monessa kohdassa muovi. Samoin jos haluamme siirtyä ekologisempien puupohjaisten tekstiilien käyttöön vesisyöpön puuvillan sijaan, se on juuri se sama sellu, jota tarvitaan raaka-aineeksi, Kulmuni muistuttaa.