Millainen poliitikko Sdp:n johdossa nyt on?

Vaalikoneiden mukaan Sanna Marin on johdonmukaisen punavihreä.

Sdp:tä johtaa reilut kaksi kuukautta ennen eduskuntavaaleja vt:nä suurelle yleisölle yhä varsin tuntematon Sanna Marin, 33.

Silloisen 28-vuotiaan kansanedustajan läpimurto tapahtui Sdp:n Seinäjoen puoluekokouksessa 2014, kun hänet valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi. Taustalla oli haastaja Antti Rinteen nousu puolueen puheenjohtajaksi. Etenkin monet Sdp:n naiset muistavat yhä hyvin, ettei Marin pj-kisassa tukenut istuvaa puheenjohtaja Jutta Urpilaista.

Hallintotieteiden kandidaatti Sanna Marin oli tuolloin tamperelaispoliitikko ja ensimmäisen kauden kansanedustaja. Julkisuudessa häntä esiteltiin sateenkaariperheen lapsena, jonka otteita Tampereen valtuuston puheenjohtajana 2013-2017 ihailtiin.

Millainen on nyt punavihreästä hallituksesta puhuvan, hävittäjien määrän kyseenalaistaneen ja rauhanmerkkiheijastinta kantavan Sanna Marinin poliittinen linja?

HS:n arvokartoituksessa Sanna Marinin todettiin olevan puolueensa selvästi tai jyrkästi eniten vasemmalla laidalla.

Marin totesi tiedotteessaan sunnuntaina, että uutiset vanhustenhoidosta eivät olleet yllätys. Tampereella vanhainkotien hoitajamitoitusta on Sdp:n pormestarin johdolla juuri alennettu 0,56-0,57:ään.

Marinin linjasta voi saada kuvaa myös eduskuntavaalien 2015 vaalikoneista.

Ylen vaalikoneessa 2015 esitettyihin väittämiin Sanna Marin antoi seuraavia VASTAUKSIA:

* Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa. ERI MIELTÄ

* Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava. ERI MIELTÄ

– Aukioloajat vapautettiin joulukuussa 2015 eduskunnan äänestyksellä. Sanna Marin äänesti vapautusta vastaan, kuten koko Sdp:n eduskuntaryhmä, koko vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja kuusi vihreiden kansanedustajaa.

* Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää. ERI MIELTÄ

* Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi. ERI MIELTÄ

– Maahanmuuton rajoittamiselle ei ole tarvetta, Sanna Marin lisäsi vastaukseensa.

* Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensisijaisesti julkisina palveluina. TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

* Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista. SAMAA MIELTÄ

* On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna. SAMAA MIELTÄ

* Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitospäätöksen rakentamisesta. EI

* Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi. EI

* Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan. KYLLÄ

– Sanna Marin kuitenkin äänesti vastaan 15.12.2017, kun eduskunta salli vahvojen oluiden myynnin ruokakaupassa.

Ei enää

ydinvoimaa

Helsingin Sanomain 2015 vaalikoneen seuraaviin väittämiin Sanna Marin VASTASI näin:

* Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. ERI MIELTÄ

* Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää. SAMAA MIELTÄ

* Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. TÄYSIN ERI MIELTÄ

* Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. SAMAA MIELTÄ

* Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. ERI MIELTÄ

* Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. TÄYSIN ERI MIELTÄ

* Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa. ERI MIELTÄ

* Perinteiset arvot – kuten koti, uskonto ja isänmaa – muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. ERI MIELTÄ

* Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

* Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. TÄYSIN ERI MIELTÄ

#SDP:n linja suhteessa nieluihin on vastuullinen. Samaa ei voi valitettavasti sanoa kaikista puolueista. Nyt ei pidä lähteä huutokauppaan hakkuista, jonka seurauksena Suomen ilmastopolitiikka ei ole linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa. https://t.co/o8Sb01Ncuf — Sanna Marin (@MarinSanna) January 20, 2019