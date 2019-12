”Millä perusteella huostaanottoja Syyriassa tehdään?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisella viranomaisella ei ole toimivaltaa vieraan valtion maaperällä, toteaa Marko Kilpi.

Al-Hol -leirillä olevien suomalaisten kohtalo on puhuttanut suomalaisia kiivaasti. Keskustelua on herättänyt ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja koko hallituksen menettelytapa asian suhteen.

– Kuinka pitkälle näin merkittävää asiaa voi hoitaa kansalta salassa ja puhua muunneltua totuutta siitä? Millaista demokratiaa se on, kysyy kansanedustaja Marko Kilpi (kok.).

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on linjannut, että lapset haetaan leiriltä pois ja myös harkinnan mukaan aikuisia. Pääministerin mukaan asian käytännön toteutuksen harkintaa myöten tekee toimivaltainen virkamies. Esille on nostettu myös mahdollisuus tehdä kiireellisiä huostaanottoja tilanteen niin vaatiessa.

Kilpi huomauttaa, että suomalaisella viranomaisella ei ole toimivaltaa vieraan valtion maaperällä.

– Syyriassa paikalliset viranomaiset ovat viestineet, että lapsia ei äideistään saa erottaa. Virka-avun saaminen paikalliselta viranomaiselta on siten hyvin epätodennäköistä, hän toteaa.

– Millä perusteella huostaanottoja Syyrian maaperällä suomalainen virkamies tekee? Varsinkin jos huostaanottoja pitää tehdä kiireellisesti ja väkisin? Olen ollut poliisina lukemattomia kertoja turvaamassa lasten huostaanottotilanteita ja antamassa virka-apua sosiaaliviranomaisille, jos ja kun tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että huostaanotto on pitänyt tehdä väkisin, varsinkin kiireellisissä tapauksissa. Sosiaaliviranomaisilla kun ei ole laissa määriteltyjä voimankäyttöoikeuksia, eikä oikeuksia pakkokeinoihin, sanoo Kilpi.

Hän muistuttaa, että poliisin toiminta perustuu yhtä lailla lakiin, joten jos Syyriassa paikallinen viranomainen ei virka-apua anna, ei suomalaisella poliisilla ole toimivaltuutta, eikä siten voi tehdä toimenpiteitä.

– Siitä huolimatta niin hallitus kuin myös useat asiantuntijatahot rakentavat kansalaisille kuvaa siitä, että lasten hakeminen leiriltä on pelkällä päätöksellä hoidettu, Kilpi ihmettelee.

– Lapsia on autettava ja heidän turvallisuudestaan ja tulevaisuudestaan on pidettävä huolta. Mutta missä vaiheessa tässä tärkeässä asiassa on viimeinkin puhuttava totta ja annettava vihdoinkin kansalaisille rehellinen, totuutta vastaava kuva tilanteesta ja sen hoitamisesta? Se olisi kohtuullista virkamiehiämmekin kohtaan, jotka nämä tilanteet joutuvat lopulta käytännössä kohtaamaan ja hoitamaan, toteaa Kilpi.