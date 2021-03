Miljoonavahingot – hävittäjä ampui vahingossa itseään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisen F-35B:n ammus räjähti ennenaikaisesti.

Yhdysvaltain merivoimien F-35B-hävittäjä on kärsinyt huomattavia vaurioita erikoisessa onnettomuudessa.

Military.com-sivuston mukaan hävittäjä oli osallistunut yölliseen tulitukiharjoitukseen Arizonassa sijaitsevan Yuman ampuma-alueen yläpuolella. Lentäjä oli käyttänyt koneen alarunkoon sijoitettua 25 millimetrin konetykkiä, kun yksi ammuksista räjähti lähes heti piipusta poistumisen jälkeen.

Kyseisessä ammustyypissä on pieni räjähde, jonka on tarkoitus aiheuttaa kohteelle lisävaurioita. F-35A- ja C-malleissa GAU-22/A-konetykki on asennettu lentokoneen sisään.

Koneen alaosa vaurioitui, mutta lentäjä ei loukkaantunut tilanteessa. Ainakin kahden miljoonan euron vahingot kärsinyt F-35B laskeutui myöhemmin turvallisesti tukikohtaansa.

Merijalkaväen mukaan tapauksesta on käynnistetty onnettomuustutkinta.

Yhdysvaltain merijalkaväki on korvannut F-35B-hävittäjillä aiemmin käytössä olleita F/A Hornet- ja AV-8B Harrier -hävittäjiä. Ne voivat nousta hyvin lyhyeltäkin kiitoradalta ja laskeutua pystysuoraan.