Miljoonan maksu meni väärälle tilille, HVK teki poliisille tutkintapyynnön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskuksen mukaan maksuliikenteessä on mahdollisesti tapahtunut ”rikollinen väliintulo”.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) kertoo tehneensä poliisille tutkintapyynnön ja pyytänyt keskusrikospoliisin rahanpesuyksikköä selvittämään, liittyykö HVK:n ja erään sen tavarantoimittajan väliseen maksuliikenteeseen ”rikollinen väliintulo”.

HVK:n tiedotteen mukaan tutkintapyyntö liittyy maksuun, jonka kokonaissumma on noin 1,3 miljoonaa euroa. On mahdollista, että tavarantoimittajan olemassa olevan työntekijän nimissä esiintynyt taho on ohjannut maksun väärälle tilille.

Asiaa ovat selvittäneet myös maksusuorituksen välittämiseen osallistuneet pankit. Maksusta saatiin jäädytettyä merkittävä osa ja HVK:n tilille on jo palautettu runsaat 1 miljoonaa euroa.

– HVK:lle ei ole syntynyt tilanteessa taloudellista vahinkoa. Asiaa on selvitetty ripeästi ja hyvässä yhteistyössä HVK:n, tavarantoimittajan, poliisin ja pankkien kesken, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Rain Mutka tiedotteessa.

Poliisin lisäksi HVK selvittää omalta osaltaan tapahtumien kulkua itse sekä ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Jo toteutetun IT-järjestelmiä koskevan kartoituksen perusteella voidaan todeta, että mikäli väliintulon taustalla on kyberrikollisuuteen liittyvä tietomurto, se ei ole tapahtunut HVK:ssa.

Kyseiseltä tavarantoimittajalta tilatut, terveydenhuollon käytössä tarvittavat suojainhansikkaat on toimitettu täysin normaalisti HVK:lle ja ne täyttävät tuotteille asetetut laatuvaatimukset. HVK on maksanut tilatut tuotteet, eikä sillä ole ollut syytä epäillä saamansa maksutiedon aitoutta.

HVK ei kerro julkisuuteen tavarantoimittajan nimeä.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) tekee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesitysten pohjalta suojavaruste-hankintoja terveydenhuollon tarpeisiin koronapandemian aikana.