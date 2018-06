Miljonääreillä 38 prosenttia Suomen yksityisestä varallisuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksityinen varallisuus kasvoi viime vuonna koko maailmassa ensi kertaa yli 200 biljoonan dollarin.

Suomessa kotitalouksien varallisuus kasvoi viime vuonna 4 prosenttia noin 340 miljardiin euroon, kertoo liikkeenjohdon neuvonantaja The Boston Consulting Group.

– Suurin syy yksityisen varallisuuden kasvuun oli yleinen noususuhdanne. Suomen kasvutahti oli hieman kovempi kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin, sanoo johtaja Roope Talasmaa BCG:stä.

Suomalaiset, joilla on varallisuutta alle 213 000 euroa, pitävät hallussaan 48 prosenttia koko maan varallisuudesta. Alle 85 000 euron varallisuusryhmällä on Suomessa hallussaan 28 prosenttia yksityisestä varallisuudesta, kun läntisessä Euroopassa keskimäärin vastaava osuus on vain 17 prosenttia.

Yli miljoonan dollarin eli yli 850 000 euron varallisuuden omaavat pitävät hallussaan yhteensä 38 prosenttia Suomen yksityisestä varallisuudesta. Maailmanlaajuisesti miljonäärien hallussa on noin puolet maapallon yksityisestä varallisuudesta.

Yksityinen varallisuus kasvoi BCG:n mukaan viime vuonna koko maailmassa ensi kertaa yli 200 biljoonaan eli yli 200 000 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.

Maailman kotitalouksien varallisuus kasvoi edellisvuodesta 7 prosenttia 201,9 biljoonaan dollariin eli noin 171,4 biljoonaan euroon.

Tiedot käyvät ilmi BCG:n vuotuisesta varallisuusraportista. Raportti käsittää 97 maata, jotka yhdessä kattavat yli 98 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta