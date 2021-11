Miljardööri lahjoitti satojen miljoonien syöpähoitolaitteet – vasemmistopuolue raivona

Amancio Ortegan säätiö lahjoitti Espanjalle 280 miljoonan euron syöpähoitolaitteet.

Miljardööri Amancio Ortegan säätiö on lahjoittanut 280 miljoonan euron edestä syöpähoitolaitteita Espanjan terveysministeriölle. Ortega on Inditexin perustaja ja yksi maailman rikkaimmista miehistä. Tämä on aiheuttanut kärhämää vasemmistolaiselle Podemos-puolueelle, joka on kritisoinut kovin sanoin lahjoituksia.

Inditex on maailman suurimpiin kuuluva vaatetusalan yritys, joka on tunnettu muun muassa Zara. Massimo Dutti sekä Pull and Bear-tuotemerkeistä.

Podemos ei koskaan ole katsonut hyvillä mielin Amancio Ortegan lahjoituksia julkiselle terveydenhuollolle.

Puolue kutsuu lahjoituksia muun muassa pilkkanimellä ”almuja miljonääriltä”.

Podemosin johtajat ovat arvostelleet Ortegan lahjoituksia, ja pyytäneet, ettei niitä pidä ottaa vastaan. Asiasta on kertonut esimerkiksi ABC.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun säätiö tekee lahjoituksen.

Esimerkiksi 2020, koronakriisin keskellä, Galiciassa Inditexin tehdas suljettiin kuluttajille suunnatun vaatevalmistuksen osalta, ja tehdas alkoi valmistaa erikoissuojavarustusta terveydenhuollon hoitohenkilökunnalle.

Sosiaalinen media täyttyi nopeasti elettä ylistävistä viesteistä.

Kun sairaanhoitajat joutuivat painimaan koronapandemian alkuvaiheessa riittämättömin suojavarustein, tehden jopa ”suoja-asuja” isoista roskasäkeistä, Ortega lahjoitti kolme miljoonaa kasvomaskia ja lukemattoman määrän erilaisia suojavarusteita perusterveydenhuollon käyttöön.

Kuka on Amancio Ortega?

Amancio Ortega on mysteeri jopa espanjalaisillekin. Ortega on kuuluisa siitä, että hänen henkilökohtaisesta elämästään tiedetään hyvin vähän.

Hän ei viihdy seurapiireissä. Vuoteen 1999 mennessä hänestä ei ollut julkaistu yhtään virallista valokuvaa.

Köyhän rautatieläisen poika jätti koulunkäynnin 14-vuotiaana, ja meni töihin vaatetehtaaseen.

Hiljalleen nuorella miehellä alkoi kasvaa ajatus oman firman perustamisesta. Hän ryhtyi valmistamaan myyntiin kylpytakkeja.

1975 Ortega avasi ensimmäisen liikkeensä La Coruñassa. Galiciasta liike laajeni ensiksi eri puolille Espanjaa, kunnes 1988 vuorossa oli Portugali ja sen myötä kansainvälisille markkinoille.

Nyt Inditex on maailman suurin tekstiilien vähittäismyyjä, jolla on 7 000 liikettä 90 eri maassa. Töitä konserni tarjoaa yli 170 000 henkilölle.

Protoniterapian hyödyt

Espanjan säteilyonkologiayhdistyksen puheenjohtaja ja Santiago de Compostelan yliopistosairaalan säteilyonkologian ylilääkäri Antonio Gómez Caamaño kertoo Verkkouutisille tarkemmin mitä protoniterapia on ja mitä Amancio Ortegan lahjoitus merkitsee.

– Espanjassa on aikaisemmin ollut käytössä vain kaksi protoniterapialaitetta. Nyt niitä saadaan kymmenen lisää.

Amancio Ortegan säätiön panos tekee Espanjasta yhden maailman johtajista säteilyonkologiassa.

Tämä lahjoitus merkitsee valtavasti terveydenhuollolle, koska se avaa uusia hoitomahdollisuuksia potilaille, joilla on ”vaikeita” kasvaimia tai ”yksittäisiä” kasvaimia, kuten sellaisia, joita esiintyy lapsiväestössä.

– Protonihoitoa käytetään usein sekä varhaisen vaiheen että pitkälle edenneiden syöpien hoitoon protonisäteilyn minimaalisten sivuvaikutusten vuoksi niin pahanlaatuisten kuin myös hyvänlaatuisten kasvainten hoidossa.

Protoniterapia vähentää tarpeettomia hoitoja terveissä kudoksissa. Samalla se on tehokas tapa kasvaimille, joissa sädehoito ei ole tehokasta tai leikkaus ei ole vaihtoehto.

Toisaalta tämä projekti edustaa upeaa monitieteistä radiobiologian tutkimusalustaa, mikä edistää syöpähoitojen kehitystä, sanoo ylilääkäri Antonio Gómez Caamaño.

Suomessa ei protonihoitoa ole saatavilla. Esimerkiksi HUS lähettää protoniterapiaa tarvitsevat potilaat Saksaan.

Timo Kauppinen