Elon Musk Thaimaan pelastuksista: Minulla on tähtiportti Andromedaan

Superyrittäjä Elon Muskin avuntarjous Thaimaan luolapelastuksessa on herättänyt epäilyjä siitä, että tempaus olisi ollut pääasiassa julkisuustempaus.

Elon Musk tarjosi viranomaisten käyttöön minisukellusvenettä, joka olisi mahtunut kulkemaan luolan kapeissa käytävissä. Pelastusoperaatioon osallistunut kuvernööri Nargonsak Osotthanakorn sanoi, ettei laite vaikuttanut kovin hyödylliseltä.

– SpaceX on täysin varma, että minisukellusvene voisi kulkea koko matkan. Tämä perustuu luolan videoanalyysiin ja keskusteluihin paikan tuntevien sukeltajien kanssa, Musk vakuutti tiistaina.

Musk myös ehdotti nailonista tehdyn putken asentamista luolaan.

– Sen voisi täyttää ilmalla, kuten pomppulinnan. Tämä loisi veden alle ilmatunnelin, joka muotoutuisi itsestään luolan erikoisiin muotoihin, kuten 70 senttimetrin paksuiseen aukkoon.

Minisukellusvene jätettiin Thaimaan laivaston käyttöön tulevia pelastusoperaatioita varten. Laivasto vaikutti ilahtuneen laitteesta ja kertoi testaavansa sitä lähitulevaisuudessa Bangkokin lähellä.

Musk kommentoi asiaa Twitterissä tyylilleen uskollisesti. Häneltä oli keskustelun ohessa kysytty, miten ”salainen teleporttausprojekti” etenee.

– Älä turhaan säästele resurssejasi, vaan ryhdy pahismiljardööriksi, kommentoija kirjoitti.

– Näin meidän kesken voin sanoa, että minulla on teleportaatiota hyödyntävä tähtiportti Andromedan galaksiin. Se on huikea, Musk vastasi torstaina.

Hän myös lupasi lähettää laitteen Thaimaahan.

Just between us, I have a teleportation stargate to the Andromeda galaxy. It’s amazing. https://t.co/eLqr4pLeIX

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018