Miljardeja Kim Jong-unille: Venäjä palkkaa ”orjia” Pohjois-Koreasta

Venäjä on jatkanut työlupien myöntämistä Pohjois-Koreasta tuleville työläisille.

Venäjä on antanut työlupia Pohjois-Koreasta tuleville työläisille YK:n kielloista huolimatta, selviää The Telegraphin tietoonsa saamista dokumenteista.

YK on kieltänyt jäsenmaitaan hyväksymästä uusia työsopimuksia pohjoiskorealaisten kanssa. Kielto on osa pakotteita, jotka on asetettu Pohjois-Korealle maan tekemien ydinase- ja ohjuskokeiden seurauksena.

Tietojen mukaan Venäjä on jatkanut työlupien hyväksymistä YK:n kiellosta huolimatta. Venäjän työministeriön laatiman dokumentin mukaan joulukuussa 2017 on hyväksytty työpaikan antaminen sadoille pohjoiskorealaisille. Työt ovat pääasiassa maalarin, muurarin, puusepän ja mekaanikon töitä.

Torstaina julkaistun, Washingtonissa sijaitsevan ajatuspaja Centre for Advanced Defence Studiesin raportin mukaan Venäjä on hyväksynyt tänä vuonna työpaikkoja pohjoiskorealaisille vielä viime vuotta enemmän.

Pohjois-Korea saa työläisten lähettämisestä ulkomaille mittavat tulot, joita se käyttää muun muassa ydinaseohjelmansa edistämiseen. Maa tahkoaa arviolta 2,3 miljardia dollaria vuodessa lähettämällä ainakin 100 000 työntekijää ulkomaille.

80 prosenttia heistä päätyvät Kiinaan ja Venäjälle, joissa YK:n mukaan työläiset päätyvät ”orjamaisiin olosuhteisiin” ja antavat 90 prosenttia tuloistaan Kim Jong-unin hallinnolle.

Rakennusliike Souyz Stroin johtaja Malsar Khuseinov kertoo Telegraphille, että yhtiö on jatkanut tänäkin vuonna pohjoiskorealaisten palkkaamista.

YK:n kielto on hänen mukaansa Venäjän hallinnon asia.

”Teidän täytyy soittaa Vladimir Putinille”, hän sanoo.

Pohjois-Korean Moskovan-lähetystö ei suostunut kommentoimaan asiaa.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja kielsi perjantaina, että pohjoiskorealaisille olisi annettu työlupia YK:n kiellon jälkeen.

Työlupia näyttää kuitenkin annetun viimeksi tänä kesänä. The Wall Street Journal kertoo saaneensa käsiinsä todisteita luvista, joita on annettu kesäkuussa.

Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat, ovatko Kiina ja Venäjä rikkoneet YK:n pakotteita.