”Miksi yhä puhumme kasvien lisääntymisestä heterotermeillä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisyliopiston queer-ekologia -kurssilla torjutaan vallitsevia käsityksiä eläimistä ja luonnosta.

Campus Reform kertoo New Yorkissa sijaitsevasta Eugene Lang -yliopistosta. Siellä syksyllä pidettävä kurssi queer-ekologiasta torjuu heterotulkintoja kasvien ja eläinten lisääntymisestä.

Queer tarkoittaa ajattelumallia, jossa kyseenalaistetaan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Kyse on myös identiteetistä, jossa ei haluta määrittää omaa suuntautumista tai sukupuolta.

Professori Heather Davisin mukaan tavalliset tieteelliset termit – naaras, uros ja mies- tai naispuolinen – pitävät kasvien ja eläinten lisääntymistä kuvailtaessa yllä käsitystä, jonka mukaan queer-seksuaalisuus on luonnotonta.

Kurssille on pyydetty opiskelijoita, jotka haluavat ”ravistella vallitsevaa heteroseksuaalista diskurssia ja institutionaalisia seksuaalisuuden ja luonnon artikulaatioita”. ”Evoluutiobiologiasta, LGBTQ+-liikkeistä, feministisistä tieteellisistä tutkimuksista ja ympäristöoikeudesta ammentava kurssi tutkii tapoja, joilla seksi ja luonto ymmärretään”.

Professorin mukaan heteroseksistiset seksuaalisuuden ja luonnon selitykset viittaavat usein mies- tai naaraseläimiin. Kurssilla opetetaan ”kuvittelemaan uudelleen evoluutioprosesseja, ekologisia vuorovaikutuksia ja ympäristöpolitiikkaa queer-teoria huomioon ottaen”. Opiskelijat tutkivat tapoja, joilla sukupuoli ja luonto ymmärretään vallan näkökulmasta.

Professori Davis sanoo Campus Reformille, että queer-ekologia on poikkitieteellinen ala, joka tutkii seksuaalisuuden ja luonnon suhdetta niiden rajojen ulkopuolelta, joiden mukaan heteroseksuaalisuus on normi tai standardi. Alalla tutkitaan ”eläinten, kasvien ja bakteerien elämää, joka on usein paljon oudompaa, sopeutuvampaa ja queerimpää kuin mikään mitä ihminen tekee”.

– Meillä on yhä tapana kuvata lisääntyviä kasveja heteroseksuaalein termein, joissa uros- ja naaraskasvien on vaihdettava sukusoluja. Vaikka tämä ymmärrys kasvin lisääntymisestä ei ole epätosi, siitä puuttuu se että ollakseen hedelmällisiä nämä kasvit tarvitsevat myös toisten lajien, kuten ampiaisten ja mehiläisten apua. Toisin sanoen, lisääntyminen on lajien välistä toimintaa, jopa mielihyvää, ja pelkistämällä tämän kuvaamisen vain geenien vaihdoksi sivuutetaan mahdollisuus tutkia näitä suhteita. Queer-teoria autaa laajentamaan kuvaa, professori selvittää.