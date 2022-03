Miksi Venäjä käyttää ilmavoimiaan näin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilaskoneet ovat iskeneet pääasiassa yöaikaan ja matalalla lentokorkeudella.

Monet sotilasasiantuntijat ovat hämmästelleet Venäjän ilmavoimien passiivisuutta sodassa Ukrainaa vastaan.

Oletuksena oli, että venäläiskoneet voisivat varmistaa ilmaherruuden suhteellisen nopeassa ajassa ja tukea tämän jälkeen tehokkaasti maavoimien etenemistä.

Yhdysvaltain tuoreimman arvion mukaan ilmatila ei ole vieläkään täysin Venäjän hallinnassa. Suurin osa Ukrainan hävittäjistä on edelleen toimintakunnossa, minkä lisäksi olalta laukaistavat ilmatorjuntaohjukset uhkaavat venäläisiä helikoptereita ja matalalla lentäviä rynnäkkökoneita.

Economist-lehden mukaan presidentti Vladimir Putin on ohjannut miljardeja euroja maan ilmavoimien vahvistamiseen viimeisen vuosikymmenen aikana. Ilmavoimat sai vuosina 2009–2020 käyttöönsä 440 uutta lentokonetta ja tuhansia lennokkeja.

Tästä huolimatta iskut ovat jääneet vähäisiksi Ukrainassa.

– Nopeat suihkukoneet ovat suorittaneet vain vähän lentotehtäviä Ukrainan ilmatilassa, joko yksittäin tai pareittain. Ne on tehty aina matalalla lentokorkeudella ja yleensä yöaikaan, RUSI-ajatuspajan tutkija Justin Bronk sanoo.

Hänen mukaansa monimutkaisten ilmaoperaatioiden vähyys voi olla seurausta länsimaita heikommasta lentäjäkoulutuksesta tai asevoimien yleisestä epäpätevyydestä.

Konfliktin alussa Ukrainan lentotukikohtia ja ilmatorjuntaa vastaan iskettiin risteilyohjuksilla ja ballistisilla ohjuksilla. Hyökkäyksen teho vaikuttaa jääneen rajalliseksi. Asiantuntijoiden mukaan Ukraina oli hajauttanut ilmatorjuntajärjestelmänsä, minkä vuoksi niiden paikallistaminen on ollut vaikeaa.

Venäjällä on käytössään vain rajallinen määrä täsmäpommeja. Ensimmäisten päivien jälkeen painopiste on vaikuttanut siirtyvän perinteisempiin asejärjestelmiin, joiden käyttäminen edellyttää suhteellisen matalaa lentokorkeutta. Hävittäjiä ja helikoptereita uhkaavat tällöin Stingerin kaltaiset ilmatorjuntaohjukset, joita on toimitettu Ukrainalle tuhansia kappaleita länsimaista.

King’s College London -yliopiston tutkija Rob Lee arvioi tilanteen heikentäneen merkittävästi maavoimien saamaa tulitukea. Hänen mukaansa kyvyttömyys lamauttaa Ukrainan ilmapuolustusta tulee jäämään mahdollisesti operaation suurimmaksi virheeksi Venäjän kannalta.