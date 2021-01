Miksi vastaatte liirumlaarumilla, Sanna Marin?

Pääministerin mukaan hän on opetellut myös ympäripyöreämpää sanomista.

Ilta-Sanomien puoluejohtajatentissä tiistai-iltana esitettiin suomalaisten kysymyksiä puolueiden puheenjohtajille.

”Kauko Oulusta” kysyi SDP:n puheenjohtajalta pääministeri Sanna Marinilta seuraavalla tavalla, miksi Marin ei vastaa kysymyksiin:

Kun oma lapsesi tai miehesi kysyy sinulta jotain tärkeää, vastaatko kysymykseen kuten eduskunnan kyselytunnilla, eli et vastaa ollenkaan, vaan toistat samat opetellut liirumlaarumit?

– No, kyllä minä vastaan suoraan kotona. Ja pyrin vastaamaan suoraan muutoinkin. Mutta on selvää se, että pääministerinä pitää olla aika varovainen sanoissaan, Sanna Marin vastasi.

– Olen välillä eduskunnassa aika suoraankin sanonut asioita, ja tästä myös saanut kuulla. Ja ehkä olen pyrkinyt myös opettelemaan sitä, että maltillisemmin, rauhallisemmin ja ehkä sitten välillä vähän ympäripyöreämminkin sanon jotain.

– On minua myös moitittu siitä, että sanon liian suoraan ja liian kovaakin välillä.

Juontaja kysyi, saiko Marin paljon palautetta, kun häneltä kysyttiin talouspolitiikasta ja hän vastasi suurin piirtein että ”korona on hoidettu hyvin”.

– No tämänhetkisistä haasteista korona on se asia, joka vaikuttaa meidän talouspolitiikkaamme ja meidän taloutemme näkymiin, meidän työllisyyden näkymiin kaikkein eniten. Ja sen vuoksi se, että me ikään kuin toteaisimme, että no pistetään tämä korona sivuun ja käsitellään nyt maailmaa irti koronasta, niin se ei ole todellisuutta, Sanna Marin sanoi.

– Me elämme tämän kriisin keskellä, tämä on erittäin vakava terveydellisesti ja taloudellisesti,. Ja kyllä korona valitettavasti kytkeytyy meidän talouteemme, yritystemme toimintaan, työllisyyteen, erittäin monella tavalla, ja sen vuoksi sitä on vaikea sivuuttaa kun esimerkiksi kyselytunnilla keskustellaan.