Mika Walkamo: Miksi valutamme verotuotot Viroon?

Kirjoittajan mukaan valtio yrittää suitsia viinarallia, ja samalla jakaa tukia laivayhtiöille.

Meillä on yhteinen ongelma. Alkoholimyynnin verotuotot valuvat Viroon. Valtio on tässä ryhtynyt hölmöläisen touhuun: toisella kädellä se yrittää suitsia viinarallia ja toisella kädellä roiskii avokätisiä yritystukia laivayhtiöille.

Ongelma on se, että kodeissa juodaan yhä enemmän alkoholia. Viimeisen 20 vuoden aikana ravintolakäytön osuus on pudonnut alle kymmenesosaan kaikesta kulutetusta alkoholista. On kuitenkin tutkittu fakta, että kotona nautittu alkoholi tuo maahamme vähemmän työtä, vähemmän verotuloja ja enemmän surua. Sen sijaan ravintoloissa nautittu alkoholi käytetään vastuullisemmin sekä valvotusti, ja se tuottaa paremmin verotuloja – siis yhteistä hyvää meille kaikille.

On viisaampaa olla rikkaan ravintolakulttuurin maa kuin kivuliaan kotijuomisen maa. Suomalaiset toivat Virosta syyskuun 2017 ja elokuun 2018 välisenä aikana yhteensä 32 miljoonaa litraa alkoholijuomia. Jos ostot olisi tehty Suomessa, niiden verotuotto olisi ollut 188 miljoonaa euroa.

Isot laivayhtiöt Viking Line, Tallink Silja ja Finnlines saivat suoria yritystukia vuosina 2015–2017 yhteensä 165 miljoonaa euroa. Valtio onkin valinnut linjakseen kalliin yritystukipolitiikan, joka pienentää verotuloja ja heikentää koko Suomen ravintola-alan työllisyyttä.

Suomen pitää tavoitella roolia merkittävänä matkailumaana, koska se tuo meille rahaa ja verotuloja maamme rajojen ulkopuolelta. Niinpä myös matkailualan aidon kilpailukyvyn ja kannattavuuden pitää olla kunnossa. Tärkeä keino tähän on helpottaa ravintoloiden alkoholisääntelyä ja muuttaa alkoholin arvonlisäverokanta 14 prosenttiin. Tämä kaikki olisi omiaan lisäämään työllisyyttä, verotuloja ja valvotussa tilassa tapahtuvan kulutuksen osuutta.

Tavoitteenani on, että syntyy lisää upeita turistikohteita. Niitä saisimme nopeasti enemmän, jos alkoholilakia uudistettaisiin ja viinarallia rajoitettaisiin.

Olen varma siitä, että alalle syntyisi nopeasti upeita turisteja vetäviä Helsingin Löylyn ja Altaan kaltaisia paikkoja, myös muualle Suomeen.

Kannatan myös Alkon monopoliaseman asteittaista purkamista ja kaikkien alkoholijuomien myynnin siirtämistä luvanvaraiseen vähittäismyyntiin. Alkoholin vähittäismyynti alentaisi kilpailun myötä myös hintoja. Samalla kynnys lähteä hakemaan alkoholia ulkomailta nousisi selkeästi nykyisestä.

Kaikki nämä keinot yhdessä toisivat lisää työpaikkoja ja verotuloja nimenomaan Suomeen, eivätkä Viroon.

Valtion pitää siirtyä alkoholipolitiikassaan kieltolain varjoista 2020-luvulle.

Mika Walkamo Hallituksen puheenjohtaja, Vanajanlinna Group.