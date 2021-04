Miksi Valko-Venäjän armeija on liikkeellä?

Myös valkovenäläisiä joukkoja keskitetään samaan aikaan kuin Venäjä keskittää omiaan Ukrainaa vastaan.

Valkovenäläinen uutissivusto tut.by ihmettelee, miksi Valko-Venäjän armeijan panssariajoneuvoja ovat liikeellä samaan aikaan kuin Venäjä keskittää joukkoja Krimillä ja Itä-Ukrainassa, mistä Verkkouutiset on kertonut aiemmin tänään tässä.

Joukkojen liikkeistä on jakanut useita videoita yhteisöpalvelu Twitterissä Itä-Ukrainan sodan alkuvaiheen ”kapinajohtajana” toiminut Venäjän sotilastiedustelun entinen eversti Igor ”Strelkov” Girkin. Videot on kuvattu Lahišynissä Brestin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Defence Blog-sivusto uutisoi jo tapahtumasta otsikolla ”Valko-Venäjä keskittää joukkojaan Ukrainan-vastaiselle rajalleen”.

Tut.by on varmistanut sotilasasiantuntija Jegor Lebedkyltä, että kyseessä on venäläisjoukkojen sijaan valkovenäläisistä. Virallinen selitys on yksinkertainen, kyseessä on maalis-huhtikuun vaihteessa Brestin alueella järjestettävä 38. laskuvarjodivisioonan harjoitus.

Mutta miksi ajoneuvoissa on valkoiset raidat, jotka viittaavat molemminpuolisiin harjoituksiin? Entinen puna-armeija käytti valkoista tunnusmaalia myös Tšekkoslovakian miehityksessä 1968 ja Venäjän armeija Ukrainan sodassa 2014. Samanlaisia maalauksia käytettiin myös maaliskuussa 2021 pidetyissä venäläis-valkovenäläisissä sotaharjoituksissa Mulinossa, Venäjällä.

Jos Venäjä ja Valko-Venäjä pitävät yhteiset sotaharjoitukset, miksi ne järjestetään samanaikaisesti Krimillä ja Itä-Ukrainassa tapahtuvien venäläisjoukkojen keskitysten kanssa? Miksi yhteisharjoitukset järjestettäisiin Valko-Venäjällä, mikä on harvinaista? Ja jos näin harvinaisesti onkin, miksi niistä ei ole ilmoitettu, kuten Mulinon tapauksessa? Jos yhteisharjoituksia ei ole, miksi ajoneuvoja on maalattu ja ne ovat liikkeellä lähellä Ukrainan rajaa?

Näihin kysymyksiin tut.by ei saanut vastausta ja tyytyy toteamaan vain, että tilanne on eskaloitumassa.