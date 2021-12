Miksi työterveys mukaan vasta nyt? ”Tökännyt ideologiaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajien aluevaalitentissä tunteita kuumensi myös koronapassin laajentaminen.

Koronapassi ja työterveyshuollon mukaan otto rokotusten vauhdittamiseksi ryöpsäyttivät puoluejohtajat väittelyyn Keskuskauppakamarin järjestämässä aluevaalitentissä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) ajama työterveydenhuollon mukaan ottaminen rokotustalkoisiin sai kiitosta puoluejohtajilta. Tentissä hämmästeltiin samalla sitä, miksi ministeri Kiuru ja hallitus toimivat asiassa vasta nyt.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan työterveydenhuollon mukaan ottaminen jo aiemmin ei ole ollut keskustasta kiinni:

– En vetäydy vastuustani (osana hallitusta), mutta samalla on hyvä muistaa, että viime keväänä tilanne oli eri. Ei ollut tarpeeksi rokotteita. Nyt on vielä enemmän kysymys siitä, että tarvitaan rokottajia. Tämä ei poista sitä, että kannatin jo silloin työterveyshuollon mukaan tuloa enkä saanut näkemystäni läpi.

Tentissä olivat Saarikon lisäksi mukana kokoomuksen Petteri Orpo, perussuomalaisten Riikka Purra sekä vihreiden Iiris Suomela. SDP:stä ei ollut edustajaa paikalla, koska Sanna Marin oli osallistumassa Eurooppa-neuvoston kokoukseen Brysselissä ja Keskuskauppakamari halusi järjestää tentin puolueiden puheenjohtajien kesken. Suomela sijaistaa Maria Ohisaloa tämän ollessa äitiyslomalla.

Tentin juontaja, toimittaja Timo Haapala kysyi, onko Krista Kiuru ollut tulppana työterveyden mukaanotossa, mihin Saarikko katsoi asian olleen kiinni ”sekä virkamieskunnasta että vasemmistoliiton ja SDP:n johtamasta ministeriöstä”.

– Ideologiaan tämä on tökännyt, mutta nyt onneksi löytyi järki. Piti mennä kaksi vuotta, että järki ajoi ideologian yli eli että voidaan ottaa työterveyshuolto mukaan ja saadaan näin koko yhteiskunta torjumaan tätä aikamme vakavinta ongelmaa. Tämä on aivan välttämätöntä, korosti Petteri Orpo.

Keskuskauppakamarin tentissä ilmeni, että puolueista valtaosa kannattaa koronapassin laajentaista nykyisessä epidemiatilanteessa. Eivät kuitenkaan kaikki.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra rinnasti passin käytön laajentamisen ”pakkorokottamiseen” eikä sellainen istu hänestä suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Silloin, kun koronapassia laajennetaan erilaisille sektoreille, siitä tulee käytännössä pakkorokottamista edellyttävä passi.

Purran mukaan perusssuomalaiset suhtautuu rokotuksiin myönteisesti ja kannustaa niiden ottamiseen, mutta:

– Ihmiset, jotka ovat vakaasti päättäneet, että he eivät halua – syystä tai toisesta – ottaa tätä rokotetta, se olkoon heidän päätöksensä.

– Minun on vaikea ymmärtää tätä teidän rokotepassivastaisuutta, kun kerran tekin olette sitä mieltä nyt, että rokotteet suojaavat ihmisiä sairastumiselta ja sen vakavammilta muodoilta. Silloin koronapassi on väline siihen, että suojelemme ihmisiä rokottamattomilta. Samalla kannustamme myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole käyneet ottamassa rokotetta siihen, että he ottavat sen, Orpo katsoi.

– Pitää muistaa, mikä tämän koronapassin ja rokotteiden vaihtoehto on. Se on Suomen sulkeminen. Ja aivan varmasti ilman näitä me olisimme olleet tällaisilla tautiluvuilla jo kauan sitten Suomen sulkemisen tilassa, Saarikko jatkoi.

Vihreiden Iiris Suomela arvioi koronapasin mahdollistavan paremmin perusoikeuksien toteutumista, kun yhteiskuntaa ei ole tarvinnut sulkea täysin. Hän korosti rokottamattomien levittävän myös tautia enemmän kuin rokotettujen.

Kukaan puheenjohtajista ei ilmaissut kannattavansa aluevaalien siirtämistä pahenevasta koronatilanteesta ja omikron-virusmuunnoksen leviämisestä johtuen. Puoluejohtajista Saarikko ja Suomela uskoivat äänestysprosentin nousevan yli 40:n.