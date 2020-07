Miksi Twitter sallii puheet kansanmurhasta?

Twitterin edustaja on puolustanut Israelin parlamentin kuulemisessa yhtiön julkaisulinjaa.

The Times of Israel -lehden mukaan sosiaalisen median jätiltä tiedusteltiin, miksei Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein päivityksiä pidetä sopimattomina.

Ihmisoikeusjuristi Arsen Ostrovsky totesi Khamenein vaatineen useita kertoja Israelin tuhoamista eli käytännössä kansanmurhaa. Twitterin Pohjoismaiden ja Israelin alueesta vastaavan Ylwa Petterssonin mukaan lausunnot on tulkittu ulkopoliittiseksi viestinnäksi.

– Yhtiöllä on johtajia koskeva linjaus, joka kattaa suorat vastaukset muille julkisille hahmoille, poliittisten asioiden kommentoinnin ja ulkopoliittisen sapelinkalistelun sotilaallis-taloudellisissa asioissa. Näiden ei yleisesti ottaen katsota rikkovan sääntöjämme, Pettersson sanoi valiokunnalle.

Ostrovsky huomautti, että Twitter päätti puuttua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päivitykseen toukokuun 29. päivänä. Mellakoita koskeneeseen viestiin liitettiin ensimmäistä kertaa erillinen varoitusteksti.

– Haluaisin vain tarkentaa aiempaa kysymystä. Eli kansanmurhan vaatiminen on Twitterissä sopivaa, mutta poliittisen tilanteen kommentointi tietyissä maissa rikkoo sääntöjä, kansanedustaja Michal Cotler-Wunsh kysyi.

Twitterin edustajan mukaan sääntöjä rikkova päivitys jätetään poistamatta, jos sen pitäminen esillä arvioidaan hyödylliseksi. Erillinen teksti antaa lukijoille tarpeelliseksi katsottua kontekstia päivitykseen liittyen.

Ylwa Pettersson ei ottanut suoraan kantaa Iranin johdon retoriikkaan.

I kid you not! At Knesset hearing on Antisemitism, @Twitter rep tells me they flag @realDonaldTrump because it serves ‘public conversation’, but not Iran's @khamenei_ir call for GENOCIDE, which passes for acceptable 'commentary on political issues of the day'. cc. @CotlerWunsh pic.twitter.com/AXwjkrvlql

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) July 29, 2020