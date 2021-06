”Miksi toimitte arvon vihreät toisin?” Maria Ohisalon twiitti riehaannutti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinonen muistuttaa, että kulttuurialan kireät rajoitukset johtuvat hallituksesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vaatii, että kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoituksia lievennetään.

Torstaina järjestettiin kulttuuri- ja tapahtuma-alan yhteinen mielenilmaus tapahtumien avaamisen puolesta Helsingissä eduskuntatalolla.

– Kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielenosoitus näyttävä ja viesti kuuluu kirkkaasti. Suomi ei pärjää ilman kulttuuria ja tapahtumia. Aloja on kohdeltava yhdenvertaisesti, kun Suomea avataan koronan jälkeen. Meillä on kiire, Ohisalo tviittaa.

Ministerin tviitti vaatimuksineen on aiheuttanut ihmetystä laajalla rintamalla. Ohisalolle muistutetaan viestiketjussa, että vihreät on hallituksessa, jolla on valta päättää rajoituksista.

– Miksi sitten toimitte arvon vihreät hallituksessa toisin? Tämä kulttuurialan ylikireä ja turha kurittaminen johtuu teistä, vihreät. [Pääministeri Sanna Marinin (sd.)] hallitus ja te olette nämä rajoitukset päättäneet, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

– No tee asialle jotain! Ei se auta twitterissä vinkua, toinen kommentoija sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vihreät ja vasemmistoliitto eivät suostu lieventämään ravintolarajoituksia, jollei tapahtuma-alan rajoituksia lievennetä samanaikaisesti.

– Ihmettelen suuresti, kuinka paljon nämä puolueet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Vihreät on aiemmin tunnettu ravintola-alan yrittäjien piirissä palvelu- ja ravintolakulttuurimyönteisenä puolueena. Vasemmistoliitto on puolestaan aina aiemmin ollut työn tekemisen ja työntekijöiden puolella, toteaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lapin mukaan hallitus on päätöksillään asettanut vastakkain kaksi koronaviruksesta ja rajoitustoimista pahinten kärsinyttä alaa: yhtäältä matkailu- ja ravintola-alan ja toisaalta tapahtuma-, kulttuuri ja urheilualan.

Tapahtumateollisuuden viestintä- ja vaikuttamisjohtaja Maria Sahlstedtin mukaan aloja on kohdeltava yhdenvertaisesti, mutta jokainen rajoitus purettava heti kun se ei välttämätön.

– Tapahtumat riippuvaisia myös ravintolatoiminnan mahdollisuuksista, purkujen viivyttäminen vahingollista kaikille. Toimialat eivät ole vastakkain. Meillä on todella kiire, hän tviittaa.

