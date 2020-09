”Miksi tietoja koulujen koronatapauksista salaillaan?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaalisessa mediassa ihmetellään, eikö kaikista tapauksista tiedoteta julkisesti.

Koulujen ja päiväkotien koronavirustietoa yhteen keräävä Twitter-käyttäjä kertoo saaneensa tietoonsa Helsingin kouluja, joiden koronavirustapauksista ei ole tiedotettu julkisesti.

− Sain tietooni Helsingin kaupungin kouluja, joissa on ollut tartunta/altistuminen. Listalla on neljä koulua, joita en löytänyt uutisista. Vallilan, Pihlajanmäen ja Pihlajiston ala-asteet sekä Zacharias Topelius skolan, hän kertoo (Lähde: Hki). Miksi salaillaan? Hän kysyy.

Helsingin kaupunki julkaisee sivuillaan viikottaisen koosteen kaupungin koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten koronavirustapauksista. Listauksessa on kerrottu tartunta- ja altistusmäärät, mutta ei sitä, missä kouluissa, oppilaitoksissa tai päiväkodeissa tapaukset on todettu.

Koulujen ja päiväkotien koronavirustapausmääristä on jäänyt epäselvyyksiä. THL tiedotti viime viikolla tietävänsä reilusta 40 tapauksesta, jossa koronavirusaltistuksia on tapahtunut varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Todellinen lukumäärä vaikuttaisi olevan huomattavasti suurempi. Viranomaisilta on vaadittu ajantasaista valtakunnallista tietoa koulujen ja päiväkotien koronatilanteesta.

