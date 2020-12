Miksi te vihaatte yrityksiä? Näin Krista Kiuru vastasi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri sanoo rakastavansa ihmisiä ja sote-uudistuksen saamista valmiiksi.

– Haluaisin kysyä ministeri (Krista) Kiurulta: miksi te vihaatte yrityksiä?, kokoomuksen Pia Kauma täräytti eduskunnan täysistunnossa.

Pia Kauma sanoi puolueessaan oltavan erittäin huolissaan siitä, miten käy palveluiden sen jälkeen, jos ja kun sote-uudistus tulee voimaan.

– Me olemme aina kannattaneet monituottajamallia, sitä, että silloin kun julkinen sektori ei pysty itse huolehtimaan palvelutuotannosta, siihen tueksi ja sparraamaan ja rinnalle otetaan yksityisiä yrityksiä, säätiöitä, yhdistyksiä tuottamaan niitä palveluita, Kauma totesi.

Kauman mukaan hallituksen sote-papereista ”välittyy se mielikuva ja tunnelma, että yritykset ovat juuri se paha tässä yhteiskunnassa”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi edustajalle näin:

– Minä rakastan ihmisiä, minä rakastan suomalaisia, ja rakastan sitä, että me lopulta tässä salissa saamme tämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmiiksi, Krista Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan Kauma todisti, että esityksen ”1 668 sivun isointa kulmaa ei ole haluttu tai ei todella ole jaksettu lukea”.

– Tässä esityksessä ei muuteta mahdollisuutta hankkia ostopalveluita laajassa mittakaavassa eikä myöskään puututa palvelusetelilainsäädäntöön. Tässä nimenomaan pidetään kiinni siitä, että me tarvitsemme suomalaisen sosiaali- ja terveyskentän avuksi myöskin yksityisiä yrityksiä. Mutta me emme tee näistä yrityksistä tässä esityksessä rengeistä isäntiä. Se on se ero, Kiuru jatkoi.

”Näitä suomalaiset eivät kaipaa”

Kokoomuksen Ben Zyskowiczilla oli puheessaan lista asioista, joita suomalaiset hänen mielestään sote-uudistuksessa kaipaavat ja eivät kaipaa.

– Suomalaiset kaipaavat parempaa hoitoon pääsyä ja parempia sosiaali- ja terveyspalveluita, vaikkapa parempia mielenterveyspalveluita lapsille ja nuorille, Ben Zyskowicz aloitti.

– Suomalaiset eivät kaipaa uutta hallintoa, uutta hallinnon porrasta.

– Suomalaiset eivät kaipaa uusia maakuntia vanhojen maakunnan liittojen rinnalle.

– Suomalaiset eivät kaipaa uusia vaaleja.

– Suomalaiset eivät kaipaa uusia maakuntavaltuustoja eli uusia poliitikkotoimielimiä.

– Suomalaiset eivät kaipaa näitä poliitikkotoimielimiä tai niiden poliittisia ryhmiä palvelevia uusia poliittisia sihteereitä, valtiosihteereitä tai ehkä tässä tapauksessa maakuntasihteereitä.

– Ja suomalaiset eivät kaipaa uusia veroja ja korkeampia veroja, Zyskowicz päätti.