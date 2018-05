”Miksi tapatte kansaamme?” – Venäjän diplomaattia tylytettiin YK:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kreml syyttää ’maastopukuisia’ ukrainalaisia Venäjän edustajan uhkailusta.

Ukrainan pysyvä YK-edustusto järjesti äskettäin keskustelutilaisuuden valeuutisista ja propagandasta. YK:n julkisen tiedottamisen komitean istunnon oheistapahtumana järjestettyyn tilaisuuteen oli kutsuttu myös naispuolisia veteraaneja kertomaan roolistaan vuodesta 2014 jatkuneessa Ukrainan sodassa.

Kun keskustelu oli ohi, YK:n päämajan käytävällä syntyi lyhyt sananvaihto tunnetun ukrainalaisveteraanin ja erään Venäjän valtuuskunnan jäsenen välillä.

– Olkaa hyvä ja kertokaa minulle, miltä teistä tuntuu olla murhaajia, Marija Berlinska kysyi Venäjän ulkoministeriötä edustaneelta Maksim Bujakevitšilta.

Bujakevitš yritti ensin sivuuttaa kysymyksen, mutta totesi sitten, ettei halua vastata tuntemattoman henkilön esittämiin kysymyksiin.

– Olen ukrainalainen sotilas. Olkaa hyvä ja vastatkaa kysymyksiini, Berlinska tivasi.

– Miksi tulitte maahamme, Maksim? Miksi tapatte kansaamme? Teidän täytyy poistua Ukrainasta, hän jatkoi.

Lopuksi Berlinska vielä toisti vaatimuksensa venäläisjoukkojen vetäytymisestä ja ennusti sen tapahtuvan jo lähiaikoina.

– Pian te lähdette – hyvin pian, hän totesi.

Verkkouutisten aiemmin haastattelema Marija Berlinska on tunnettu henkilö Ukrainassa. Hänellä on ollut merkittävä rooli Ukrainan asevoimien lentotiedustelun kehittämisessä, minkä vuoksi hän on päätynyt Itä-Ukrainan venäjämielisten separatistien tappolistalle.

Kysymykset kimmastuttivat Kremlin

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tuomitsi tapahtuman tuoreeltaan jyrkästi.

– Maastopukuisia ihmisiä juoksenteli ympäri YK:ta. He huusivat, ottivat valokuvia venäläisistä diplomaateista ja uhkailivat. Kyse oli suorista uhkauksista, Lenta.ru-uutissivuston ja useiden muiden venäläismedioiden siteeraama Zaharova totesi.

Aiheesta julkaisemassaan Facebook-päivityksessä Zaharova syytti Ukrainan YK-valtuuskuntaa sen järjestämän kutsuvierastilaisuuden naamioimisesta YK:n viralliseksi tapahtumaksi, mitä se ei ollut.

Ukrainalaisessa mediassa Zaharovan syytökset on tyrmätty katteettomina. Marija Berlinskan ja venäläisdiplomaatin sananvaihto on tallentunut videolle, jossa mikään ei viittaa uhkaavaan käytökseen. Väitteet ”maastopukuisista ihmisistä” eivät ukrainalaislähteiden mukaan pidä paikkaansa, ja keskustelutilaisuuden kutsusta kävi selvästi ilmi, että kyse oli oheistapahtumasta (side event).

– Maria Zaharovan tuputtamilla perättömyyksillä on yksi tavoite: Ukrainan esittäminen “vihollisena”, jonka sotilaat eivät osaa käyttäytyä YK:ssa, tapahtumista raportoinut ukrainalainen Euromaidan Press -verkkolehti kirjoittaa.

Zaharova suuntaa lehden mukaan viestinsä erityisesti kotimaiselle yleisölle. Tavoitteena on luoda rinnakkaistodellisuutta, jossa muu maailma näyttäytyy venäläisten silmissä vihollisena.

– Ukrainan tapauksessa tämä on johtanut suoranaiseen sotaan. Donbassiin virtaavia venäläisiä palkkasotilaita ohjaa heidän ukrainalaisia kohtaan tuntemansa viha, jonka taustalla ovat tällaiset jatkuvasti lisääntyvät pienet, mutta tuhoisat valheet, lehti toteaa.